%90'a Varan İndirimli Xbox Oyunlarını Kaçırmayın!

İndirimli Xbox oyunları kampanyası başladı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu %90'a varan indirime girdi. İndirime giren video oyunlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

İndirimli Xbox Oyunları Listesi

Far Cry 5 Gold Edition – 77,50 TL

The Witcher 3: Wild Hunt (Game of the Year) – 38 TL

TEKKEN 7 (Ultimate Edition) – 77,50 TL

Skate 3 – 13,50 TL

Spyro Reignited Trilogy – 132 TL

BioShock: The Collection – 47,50 TL

Control – 42,50 TL

Resident Evil 2 Deluxe Edition – 87,50 TL

Little Nightmares – 14,37 TL

F1 2020 – 49,37 TL

A Way Out – 30,50 TL

Ace Combat 7: Skies Unknown – 99 TL

Anthem – 47 TL

Assassin's Creed Odssey – 150 TL

Batman: Arkham Knight – 36 TL

Batman: Return to Arkham – 52,50 TL

Borderlands 3: Ultimate Edition – 354,50 TL

Darksiders III – 75,90 TL

Dead Rising 4 Deluxe Edition – 52,87 TL

Dirt 4 – 21,25 TL

Dirt Rally – 21,25 TL

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox oyuncularını sevindiren bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu %90'a varan indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Control isimli yapımda yer alıyor. Remedy Entertainment tarafından geliştriilen video oyunu, birçok ödül alarak büyük bir başarının altına imza atmıştı.

Yüzde 80 oranında indirime giren A Way Out'un fiyatı 152,50 TL'den 30,50 TL'ye düştü. Hazelight Studios tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen yapım, iki kişi ile oynanıyor. Bu sebepten ötürü arkadaşınız ile birlikte oynanabilen bir video oyunu arıyorsanız A Way Out'u tercih edebilirsiniz.

Bioware tarafından geliştirilen Anthem, yüzde 90 oranında indirime girerek 470 TL'den 47 TL'ye düştü. 25 Ocak 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirilen video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition, yüzde 80 oranında indirime girerek 675 TL'den 135 TL'ye düştü. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition, yüzde 80 oranında indirime girerek 190 TL'den 38 TL'ye düştü. %75 indirime giren Little Nightmares'ın fiyatı 57,50 TL'den 14,37 TL'ye düştü. Kampanya, 31 Mayıs tarihinde sona erecek.