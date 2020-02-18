İndirme Tamamlanmadan Oynamaya Başlama Android'e Geliyor

Oyun konsollarında gördüğümüz indirme bitmeden oynamaya başlama Android platformuna geliyor. Yakın zaman sonra Google Play Store üzerinde yapılacak değişiklik sonrasında, önemli yüksek boyutlu oyunları denemek kolaylaşacak.

PUBG, Fortnite ve GTA: San Andreas gibi oyunlarla mobil oyun dünyası halihazırda çok büyümüştü. XDA-Developers isimli internet sitesi, Google'ın dijital mağazası üzerinde yapacağı yeni değişikliğin detaylarına ulaştı. Incremental File System (Artımlı Dosya Sistemi) adı verilen yenilik sonrasında, yüksek boyutlu oyunların, aynı konsollarda olduğu gibi tamamen inmeden oynanmaya başlanabileceği aktarıldı.

Google tarafından paylaşılan dosya notlarında gün yüzüne çıkan detaylar sistemin nasıl çalıştığına dair bilgiler de verildi. Google, Incremental File System sisteminin işleyişini şöyle açıkladı: "USB ya da ağ gibi belirli noktadan aktarılan dosyalar, 'tembel' şekilde indirilmeye devam edilirken, bir dosyanın çalıştırılmasını sağlayan sanal Linux dosya sistemidir."

İndirme bitmeden oyun oynama özelliği ne zaman Android'e gelecek?

Benzer dosya sistemlerini çok daha önce Microsoft ve Sony, oyun konsollarında kullanmaya başlamıştı. Özellikle son dönemlerde oyun dosyalarının giderek büyümesiyle iki şirket, oyunları tamamen indirmeden oynama imkanını, kullanıcılarına sunmuşlardı. Konsollarda oyunların oynanabilen kısımları ise genellikle eğitim bölümleri, hikayenin ilk bölümü ya da buna benzer giriş içerikleri oluyordu.

XDA, Google'ın yeni dosya sistemini Pixel 4 XL modelinde denemeye başladığı bilgisini paylaştı. Bazı bölgelerdeki Pixel 4 XL kullanıcılarının Google Play Store üzerinde yeni detayı görebildikleri ve çeşitli testlerin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Google test sürecinden sonra yeni Android sürümlerinden bir tanesine, indirmeden oyun oynama detayını eklemek istediği de söylenenler arasında yerini aldı. Android 11 ya da Android 12 sürümlerinde dosya sistemini aktif etmek isteyen şirketin, konu hakkında yakın zaman sonra açıklama yapması bekleniliyor.