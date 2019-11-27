İneklere Sanal Gerçeklik Gözlüğü Takıldı! Sonucu Duyan Şaşırıyor

Rusya'da ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı. Çiftçiler ineklere taktıkları sanal gerçeklik gözlüğü ile süt miktarını ve kalitesini artırmak istedi.

İnekler Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile Daha Fazla Süt Vermeye Başladı

Rusya Federasyonu Tarım ve Gıda Bakanlığı, Moskova'da yer alan bir çiftlikte ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldığını açıkladı. Sanal gerçeklik gözlüğünün takılma sebebinin süt kalitesini ve miktarını artırmak olduğu duyuruldu.

İneklere sanal gerçeklik gözlüğü ile yaz mevsimi ve bir çimenlik alan gösterildi. Yapılan açıklamada ineklerin gördüğü görüntüler ile kendilerini mutlu hissettiği, verdikleri sütün kalite ve miktarında artış yaşandığı söylendi.

Hemen aşağıdan Rusya Federasyonu Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından paylaşılan görsele bakabilirsiniz. Ülkemizdeki çiftçilerden de böyle bir hareketin gelmesi merakla bekleniyor. İlerleyen zamanlarda ülkemizde sanal gerçeklik gözlüğüne sahip inekler görebiliriz.

Çiftçilerin ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takmaya devam edip etmeyeceği bilinmezliğini koruyor. İneklerin testler sonucunda endişelerinin azaldığı ve bu etkinin sürüye de yansıdığı ortaya çıktı. Görünüşe göre, Rusya'daki çiftçiler ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takmaya devam edecek.