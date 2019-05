inFAMOUS Bu Ay İtibarıyla Onuncu Yılını Doldurdu

Geçtiğimiz nesilde PlayStation 3 için satışa sunulan inFAMOUS, oldukça kaliteli bir seriydi. Şu sıralar PlayStation 4 platformuna özel Ghost of Tsushima üzerinde çalışan Sucker Punch stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan seri, 2009 yılının Mayıs ayında oyun dünyasındaki yerini almıştı. Bu ay onuncu yılını doldurmuş olan inFAMOUS için geliştirici stüdyo, tasarım aşamasında çıkartılan özellikleri gösterdi.

Cole MacGrath isimli bir bisikletli kuryeyi yönettiğimiz oyun, New York şehrini temsil eden Empire şehrinde geçiyordu. Şehirde büyük tahribata ve bununla bağlantılı olarak da büyük bir kargaşaya neden olan bir patlamadan etkilenen MacGrath, elektrik tabanlı özel güçler kazanıyordu. Konu olarak şehri eski haline getirmek için bu özel güçlerini kullanmaya dünden razı olan karakterimizin başından geçenlerin anlatıldığı oyunda, yapacağınız tercihlere göre iyi tarafta kalmak veya kötü tarafa geçebilmek de mümkün oluyordu.

Bildiğiniz gibi her oyunun geliştirilme aşamasına geçilmeden önce ve geliştirilme aşamasının başlarında ortaya birçok fikir atılır. Daha sonradan ise bu fikirler öncelikle bir test edilir ve eğer uygun görülürse de kullanılır. Aynı durum ilk inFAMOUS için de geçerli olmuş. Sucker Punch stüdyosu, inFAMOUS oyununun onuncu yılını kutlarken Twitter hesabı üzerinden de bir dizi paylaşım gerçekleştirdi.

Öncelikle oyunun orijinal adı True Hero olacakmış ama sonradan yapılan birçok farklı denemesi neticesinde inFAMOUS adında karar kılınmış. Hatta 2007 yılının E3 fuarında bile bu isim yasal olarak netleşmemiş. Ayrıca oyundaki karakterimizin nihai adı belirlenmeden önce Gearwolf adı düşünülmüş ve karakterimizin farklı bir saç biçimi olacakmış. Bunların yanı sıra geliştirilme aşamasının başlarındayken sivil kıyafet giyebilmek, vatandaşlar için bina özelleştirmesi yaparak yeni mağaza seçenekleri sunmak, ufak çaplı karakter özelleştirmeleri yapmak, telekinetik güçlerinizi kullanarak araba plakaları, jant kapakları, otobüs durak işaretleri ve bisiklet zincirleri fırlatabilmek mümkün olacakmış.

Ayrıca karakterler anlaşılması zor bir dilde konuşacaklarmış ve etkileşimlerde tam diyaloglar yerine karakter tepkileri (emote) de yer alacakmış. Sucker Punch tarafından aktarılan ilginç bir bilgi ise oyunda motosiklet parkurları da dahil olmak üzere araçlarla akrobasi yapabilecek oluşumuz. Açıkçası oyunda böyle bir sistemin olması gayet hoş olur. Hatta ve hatta bu akrobasi hareketlerini özel güçlerinizle birleştirdiğinizi düşünün. Gayet etkileyici hareketler çıkardı ortaya, sizce de öyle değil mi?

Son olarak, görünmez bir enerji kalkanını kullanarak şehir boyunca hava kaykayı kullanır gibi dolaşmamız da mümkün olacakmış.

Sucker Punch tarafından paylaşılmış olan kliplere aşağıdan bakabilirsiniz.

