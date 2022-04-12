Infinix, Infinix Hot 12i Telefonunu Piyasaya Sürdü

Infinix sessizce Infinix Hot 12i adlı yeni akıllı telefonunu tanıttı.

Geniş HD+ ekran, sağlam bir pil ve 13MP üçlü arka kamera gibi temel özellikler sunan giriş seviyesi bu akıllı telefon ayrıca çekici bir tasarıma sahip ve uygun bir fiyat etiketiyle kullanıcılara sunuluyor.

Infinix Hot 12i, su damlası çentikli 6,6 inç IPS LCD panele sahip. Ekran 720x1612 piksel HD+ çözünürlük, 480 nit parlaklık ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran çentiği, selfie ve video görüşmeleri için 8MP bir ön kamera barındırıyor. Cihazın arka panelinde parmak izi okuyucu ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP kamera ile ön plana çıkan üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Ana sensör, bir çift yardımcı kamera ve bir LED flaş ile birleştirilmiş durumda. Süper gece modu, 240 fps ağır çekim video kaydı ve 1080p'ye kadar video kaydı gibi fotoğrafçılık özellikleri için destek konusunda giriş seviyesi bir cihaza göre gayet iyi özellikler.

Cihaz, ses kalitesini ve yüksekliğini iyileştirmek için DTS geliştirme desteğine sahip. İşletim sistemi tarafında ise Android 11 destekli XOS 7.6 UI ile çalışıyor.

Infinix Hot 12i, Helio A22 işlemcisi ile destekleniyor. 4 GB RAM, 3 GB'a kadar genişletilmiş RAM ve 64 GB dâhili depolama ile birlikte geliyor. Telefon 34 saate kadar konuşma süresi ve 62 güne kadar bekleme süresi vaat eden 5.000 mAh pilden güç alıyor. Ayrıca 10W şarj destekliyor. Hot 12i ayrıca çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS, microUSB bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi bağlantı özellikleri sunuyor.

Infinix Hot 12i Fiyatı

2 GB RAM + 64 GB Depolama 61,800 Naira (~149$) 3 GB RAM + 64 GB Depolama 67,000 Naira (~161$)

Infinix Hot 12i Özellikleri