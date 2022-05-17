Infinix Note 12 VIP Satışa Sunuldu

Note 12 ve Note 12i'yi duyurduktan sonra Infinix, Infinix Note 12 VIP ve Note 12 (G96) adlı iki yeni akıllı telefonla geri döndü. Note 12 VIP'nin en önemli özelliği 120W hızlı şarj desteğine sahip olması. Ayrıca 120Hz ekran ve 108MP ana kamera gibi başka çekici özellikler de sunuyor. İşte her iki akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatı.

Infinix Note 12 VIP Özellikleri

Başlangıç ​​olarak Infinix Note 12 VIP, Full HD+ çözünürlük üreten 6,7 inç AMOLED ekrana sahip. 20:9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı, 10 bit renkler ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ​​için destek taşır. Şirket, %93,1 ekran-gövde oranı sunduğunu iddia ediyor.

Note 12 VIP, Helio G96 işlemci ve 8 GB RAM tarafından desteklenmekte. Cihaz Android 12 tabanlı XOS 10.6 ile geliyor. 120W Hyper Charge teknolojisini destekleyen 4.500mAh pile sahip telefonun şarjının sıfırdan yüze çıkması sadece 17 dakika sürüyor. 10 dakikalık hızlı şarj, akıllı telefonun 6 saat oyun süresi ve 5 saat video oynatma süresi sunmasını sağlıyor.

Infinix'e göre Note 12 VIP ve şarj cihazı 103 koruma özelliği ile donatılmış ve cihazın içinde 18 sıcaklık sensörü bulunuyor. 800 şarj döngüsünden sonra bile pili kapasitesinin %85'ini koruyacak. Ek olarak Note 12 VIP, 9 kat grafen ve ısı dağılımı için bir buhar odası ile donatılmış durumda. Note 12 VIP, 16MP ön kameraya sahip. Arka panelinde 108MP ana kamera, 13MP ultra geniş kamera, Yapay Zekâ destekli lens, lazer otofokus sistemi ve dörtlü LED flaş ünitesi bulunuyor.

Infinix Note 12 (G96) Özellikleri

Infinix Note 12 (G96), Helio G96 işlemci ile donatılmış orijinal Note 12'ye benzer özelliklerle dolu. 10 bit renk ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç AMOLED FHD+ ekrana sahip. Helio G96 destekli akıllı telefon 8 GB RAM'ın yanı sıra 33W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pilden güç alıyor. Isı dağılımı için 10 kat grafen içerir ancak bir buhar odasına sahip değil.

Note 12 (G96) 16MP ön kameraya sahip. Arka kamera ünitesinde 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Infinix Note 12 VIP ve Note 12 (G96), DTS destekli çift hoparlör ve 5 GB genişletilmiş RAM gibi bazı ortak özellikler sunuyor. Note 12 (G96) 7,8 mm'lik ince bir görünüme sahipken Note 12 VIP, 7,89 mm kalınlıktadır.

Infinix Note 12 VIP ve Note 12 (G96) Fiyatı

Infinix Note 12 VIP şu anda 300 dolar fiyatla satılıyor ve Cayenne Gray ve Force Black renklerinde geliyor. Öte yandan Infinix Note 12 (G96) ise 200 $ fiyat etiketi taşıyor. Sapphire Blue, Snowfall ve Force Black gibi renklerle satışa sunulmuş durumda.