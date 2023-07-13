Infinix Note 30, JBL Kalitesi Ses Deneyimiyle Dikkat Çekiyor

Küresel mobil markası Infinix'in en yeni akıllı telefonu Infinix NOTE 30, JBL ortaklığıyla kullanıcılara birinci sınıf bir ses deneyimi sunuyor.

Telefon, sinema benzeri bir ses sağlayan JBL kalitesinde iki yüksek çözünürlüklü hoparlöre sahip. Infinix, yazılım sistemini optimize etmek için JBL ile birlikte çalışarak profesyonel ses kalitesi ve zengin baslar elde ederken, bu iş birliği her iki markanın da üstün sese sahip yenilikçi ürünler sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Infinix NOTE 30 Sinema Benzeri Ses Kalitesine Sahip

Ayrıca Infinix NOTE 30, yenilikçi pil özelliklerine ve etkileyici oyun performansına sahip. Cihaz, geniş ekranında yüksek yenileme hızı sunarak profesyonel düzeydeki oyuncuların bile ihtiyaçlarını karşılıyor.

Infinix Ar-Ge ekibi NOTE serisi için tüm pil ve şarj teknolojilerini yeniledi. Cihazın "çok yönlü hızlı şarj" teknolojisi, çeşitli şarj ve pil teknolojilerini bir araya getirerek günlük kullanım ve oyun için gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Infinix NOTE 30, enerji verimliliği ve yüksek performansıyla bilinen MediaTek Helio G99 işlemci üzerinde çalışıyor. Mavi ve Siyah renk seçenekleri bulunan telefon, yetkili teknoloji marketlerinden satın alınabilir durumda.