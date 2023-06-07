Uygun Fiyatlı Infinix NOTE 30 Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Küresel mobil teknoloji markası Infinix, Divan Kuruçeşme İstanbul'da düzenlediği lansmanında yeni akıllı telefon modeli Infinix NOTE 30'u Türkiye'de satışa sunacağını açıkladı. NOTE 30, yenilikçi batarya özellikleri ve yüksek oyun performansı ile birlikte tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Infinix NOTE 30, 45W çok yönlü hızlı şarj özelliği sayesinde 5.000 mAh bataryayı sadece 30 dakikada %75 oranında şarj edebiliyor. Ayrıca Bypass Şarj özelliği sayesinde oyun oynarken veya video izlerken aşırı ısınma endişesi olmadan hızlı ve kolay şarj sağlanabiliyor. Helio G99 işlemci ile birlikte gelen Ultra Power Signal teknolojisi, daha yüksek işlem hızları ve gelişmiş bağlantı için ideal bir seçenek sunuyor.

Infinix NOTE 30, 6,78 inç boyutunda FullHD+ ekranıyla birlikte Smart Refresh ve Magellan Engine özelliklerini de içeriyor. Bu özellikler, 120Hz yenileme hızını kullanıma göre ayarlayarak daha az güç tüketirken daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Telefonda ayrıca üçlü arka kamera dizilimi yer alıyor. Telefonun kamerasında aydınlatma ve parlama koşullarında görüntü kalitesini artırmak için otomatik renk tonlama teknolojisi de bulunuyor. Kullanıcılar, tam olarak istedikleri çarpıcı görüntüleri sunan NOTE 30, 16 MP selfie kamerası ile de net çekimler yapabiliyor.

Infinix NOTE 30 Özellikleri

Ekran: 6.78 inç IPS LCD, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme, 580 nit parlaklık, 396 ppi

6.78 inç IPS LCD, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme, 580 nit parlaklık, 396 ppi RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB İşlemci: Mediatek Helio G99

Mediatek Helio G99 Arka Kamera: 64MP + 2MP

64MP + 2MP Ön Kamera: 16MP

16MP Pil: 5.000 mAh, 45W

5.000 mAh, 45W İşletim Sistemi: Android 13

Infinix NOTE 30 Fiyatı

Infinix NOTE 30, 128 GB modeli için 9.499 TL ve 256 GB modeli için 9.999 TL fiyatı ile satın alınabilecek. Infinix NOTE 30, lansmana özel sınırlı sayıda kulaklık hediyesiyle birlikte tüm yetkili teknoloji marketlerde satışa sunulacak.