Infinix Note 8 Geekbench Testinde Ortaya Çıktı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix'in üzerinde çalıştığı Infinix Note 8 akıllı telefon modeli Geekbench'te göründü. Infinix Note 8 modeli daha önce NBTC sertifikasyon web sitesinde ortaya çıkmıştı. Infinix firmasının yeni akıllı telefon modelinin Geekbench'te görünmesi ile birlikte cihaza ait birtakım teknik özellikler de belli oldu. Infinix Note 8 Geekbench testi ile iglili detaylar haberimizde.

Geekbench Testinde Ortaya Çıkan Infinix Note 8 Özellikleri

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde birden fazla akıllı telefon modelini piyasaya süren Infinix firması, şu anda yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Daha önce NBTC sertifikasyon platformunda ortaya çıkan Infinix Note 8 modeli bu kez Geekbench'te göründü. Peki, Infinix Note 8 tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinden kaç puan aldı?

Geekbench'te tek çekirdek testinden 373 puan alan Infinix X692 model numarasına sahip cihaz, çoklu çekirdek testinden 1295 puan almayı başardı. Infinix X692 model numarası ile Geekbench testinde ortaya çıkan cihazın Infinix Note 8 olduğu belirtildi. Infinix Note 8 modelinin Geekbench'te görünmesi ile birlikte bazı teknik özellikler ortaya çıktı.

Gücünü MediaTek firması tarafından geliştirilen Helio G80 işlemcisinden alan Infinix Note 8, 6 GB RAM'e sahip olacağı belirtildi. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazın birden fazla RAM seçeneğine sahip olabileceği tahmin ediliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Infinix Note 8 modeli 4G desteğine sahip olacak.

Önümüzdeki günlerde Infinix Note 8 modelinin teknik özellikleri ile ilgili daha fazla detay paylaşılacaktır. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix firmasının üzerinde çalıştığı Infinix Note 8 isimli akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.