Dünya'da 1 milyar dolara ulaşan influencer marketing, Türkiye'de 35 milyon TL'ye ulaştı. Sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile oluşan bu sektör, bir markayı ya da belli bir ürünü ön plana çıkartmak için tanınmış kişiler ve hesaplarca yapılan tanıtım ve pazarlama aktivitelerine denilmekte.

Dünyada büyük bir endüstriye dönüşen influencer marketing hakkında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Gresi Sanje, iletişim maliyetleri düşünüldüğünde markaların bu noktada markaya ve amaca uygun bir içerikle influencer'lar ile çalışmasının kendilerine pek çok fayda sağladığını söyledi.

Sosyal medya aracılığı ile herhangi bir ürün ya da servis hakkındaki deneyimlerini takipçileri ile paylaşarak tanıtım ve pazarlama aktiviteleri yapan, belirli bir topluluğu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip kişiler olarak tanımlanan influencer'ların sayısı gün geçtikçe gitgide artmakta.

Instagram Birinci Sırada

Marka ve influencer'ların iş birliği yapmasını sağlayan bir oluşumun yayınladığı analize göre, markaların en çok tercih ettiği sosyal medya platformları arasında Instagram yüzde 65 ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise yüzde 30 ile Youtube bulunmakta.

Sosyal medya ve markalar arasındaki kullanıcı deneyimine dayalı olan bu yeni iletişim kanalını değerlendiren İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi Marka Okulu Yüksek Lisans Programı Direktörü Doç. Dr. Gresi Sanje, bu iş ilişkisinin her iki taraf açısından da kazançlı olduğunu söyledi. Sanje, yeni iletişim kanallarına göre pazarlama dünyasının da kendini şekillendirdiğini belirtti ve iletişimde temel stratejinin değişmediğini söyledi.