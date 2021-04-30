Influencer Sayısı Dünya Çapında Ne Kadara Ulaştı?

Influencer sayısı dünya çapında önemli ölçüde arttı. Son yirmi yıl içinde zamanımızın büyük bir kısmını harcadığımız sosyal medya platformları, zaman geçirmek için kullanılan platformlar olmaktan çıkıp gelir sağladığımız yerler haline geldi.

YouTube, TikTok, Instagram Reels ve Twitter gibi platformlarına daha fazla kullanıcı katıldıkça birçok içerik oluşturucusu da buna bağlı olarak önemli bir gelir elde etmeye başladı. İnsanlar başkalarından beğeni kazanmak, diğer kullanıcılar tarafından takip edilmek için düzenli olarak fotoğraf ve video paylaşımında bulunup sosyal medya platformlarının olmazsa olmazlarından biri haline gelen hikayeler gibi araçları kullanarak takipçileri ile sürekli iletişim halinde kaldı.

İçerik oluşturucularının yoğun ilgi görmeye başlaması ve tanınırlıklarının her geçen gün biraz daha artması, onları kitleler üzerinde söz sahibi yaptı. Sosyal medyada ünlenen kişiler, takipçilerine ürün tavsiyesinde bulunmaya başladı ve bu ürünler genellikle iş birliği yaptığı markanın ürünleri oldu. Geçmişteki çalışmalar da gösteriyor ki tüketicilerin seçimi üzerinde sosyal medya fenomenlerinin etkisi göz ardı edilemeyecek raddeye ulaştı.

Sosyal medyada ünlü olan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor ve elimizde yeterince bilgi olmadan bu sayıyı öğrenmek mümkün görünmüyor. Mediakix bu nedenle Instagram, TikTok ve YouTube gibi belirli sosyal medya platformlarında ne kadar Influencer olduğunu belirlemek için verileri Julius, CreatorIQ, HypeAuditor ve Influencity gibi 4 büyük adresten topladı.

Platformlara Göre Influencer Sayısı Ne Kadar?

Mediakix, sahte Influencer sorununu ortadan kaldırmak için belli başlı kriterler belirledi. Kişilerin araştırmaya dahil edilebilmesi için hesaplarında 1.000'den fazla takipçi / abone olması şart koşuldu ve araştırma YouTube, Instagram ve TikTok ile sınırlı tutuldu. Gerçekleştirilen araştırmaya ayrıca her yaştan ve milletten ünlüler de dahil edildi.

Instagram'da Kaç Tane Influencer var?

1 milyon ve üstü takipçisi olan kişi sayısı: 20.000 ila 40.000

100.000 ve üstü takipçisi olan kişi sayısı: 300.000 ila 2.000.000

1.0000 ve üstü takipçisi olan kişi sayısı: 2.000.000 ila 37.000.000

HubSpot ve Mention verilerine göre Instagram kullanıcılarının %52'sinin 1000'den az, %48'inin ise 1000'den fazla takipçisi var. Instagram'ın günlük 500 milyon aktif kullanıcısı var.

Dünyada Kaç YouTube Fenomeni Var?

Tubics'in yaptığı araştırmaya göre yaklaşık 37 milyon YouTube hesabı var ve neredeyse 32 milyon hesabın 1.000'den az abonesi var. Kalan 5 milyon hesabın ise 1.000'den fazla abonesi bulunuyor fakat bu 5 milyonun tamamını fenomenler oluşturmuyor. Bu hesapların %30'unu yayıncılar, %47'sini markalar, %22'sini ise ünlüler oluşturuyor. YouTube'da kitleler üzerinde söz sahibi olan kişi sayısının ise 1,5 milyon ile 5 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

TikTok'ta Kaç Influencer Var?

Bazı veri analiz şirketleri, TikTok'ta 22 milyondan fazla Influencer olduğunu belirtiyor ancak Mediakix'e göre bu veriler çok güvenilir değil. HypeAuditor ve Influencity'de filtre kullanılırken 43.000 Influencer olduğu sonucuna varıldı. TikTok'ta 1.000'den fazla takipçisi olan ortalama 50.000 kişi olduğu tahmin ediliyor.