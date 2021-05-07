Influencerların Uyması Gereken Kurallar Açıklandı: Yeni Düzenleme!

Influencerların uyması gereken kurallar geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" yayımlandı. Peki, influencerlar (sosyal medya etkileyicileri) yeni düzenleme ile birlikte hangi kurallara uymak zorunda?

Influencerların Uyması Gereken Kurallar Neler?

Ticaret Bakanlığı, influencerları doğrudan ilgilendiren bir düzenlemeyi faaliyete geçirdi ve yeni düzenlemeye ilişkin bilgilerin yer aldığı bir kılavuz yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuz, sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan tüketiciye yönelik her türlü ticari reklam ile ticari uygulamayı kapsıyor.

Yayımlanan kılavuza göre sosyal medya hesabı üzerinden kendisine veya reklam verene ait bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan kişiler, influencer olarak nitelendirilecek.

Influencerların uyması gereken kuralların yer aldığı kılavuzda, "Sosyal medya etkileyicisi aracılığıyla yapılan reklamların, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olması zorunludur. Her türlü iletişim aracında olduğu gibi sosyal medyada da sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır" ifadeleri yer alıyor.

İnfluencerlar, yapılan paylaşımın ticari reklam olduğunu belirtmek için etiket ve açıklama kısmında şu kurallara dikkat etmesi gerekecek:

Paylaşım içinde kullanılan renklerden ve arka fondan ayırt edilebilir nitelikte ve kolaylıkla okunabilir büyüklükte olmalıdır.

Tüketicilerin paylaşımla ilk karşılaştıkları anda başka bir şey yapmalarına gerek kalmadan paylaşımın ticari reklam olduğu anlaşılacak biçimde ve konumda belirtilmelidir.

Paylaşımda başka etiket veya açıklamalara yer verilmesi durumunda, bu etiket veya açıklamalar arasında görünebilir şekilde belirtilmelidir.

Paylaşımın yer aldığı mecranın ara yüz ve teknik özellikleri de dikkate alınarak tüketiciler tarafından ilk bakışta fark edilebilecek biçimde sunulmalıdır.

Kılavuzda sosyal medya etkileyicilerin yükümlülüklerine de yer verildi. Aktarılan bilgilere göre yükümlülükler şu şekilde:

Henüz deneyiminin bulunmadığı bir mal veya hizmete ilişkin, tüketiciler nezdinde o mal veya hizmeti onaylayacak ya da deneyimlediği algısı yaratacak şekilde ticari reklam amacıyla paylaşımda bulunamaz.

İlgili mevzuatına aykırı olacak şekilde bir mal veya hizmete ilişkin sağlık beyanında bulunamaz.

Bir mal veya hizmete ilişkin nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanmayan ve ispatı mümkün olmayan bilimsel araştırma ve test sonuçları hakkında iddialarda bulunamaz.

Doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal veya hizmetlere yönlendirmede bulunamaz, bu mal veya hizmetlerin tanıtımını yapamaz.

Kendisine reklam veren tarafından hediye edilmiş bir mal veya hizmeti kendisinin satın aldığı izlenimi oluşturamaz.

Bir mal veya hizmetin ticari reklamına ilişkin herhangi bir reklam verenden maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydalar sağladığı süre boyunca kendisinin sadece bir tüketici olduğu izlenimi oluşturamaz.

Herhangi bir malın ticari reklamında, efekt veya filtreleme uygulamalarını kullanması durumunda görüntünün filtrelendiğini açıkça belirtir.

Sosyal medya aracılığıyla bir mal ve/veya hizmet hakkında iletişim kurmak için sistematik olarak sahte veya var olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturamaz ve/veya kullanamaz.

YouTube Gibi Video Paylaşım Platformlarında Uyulması Gereken Kurallar

YouTube ve Instagram TV gibi video paylaşım platformları üzerinden yapılan reklamlar ile canlı yayın niteliğinde olan paylaşımlarda, video içerisinde sürekli ya da videonun başlığında ya da açıklama kısmında veya ilgili reklamın geçeceği kısmın başında tüketicileri “daha fazla oku” gibi bir alanı tıklatmak zorunda bırakmadan yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yer verilmesi gerekiyor.

“Bu video [reklam veren] reklamlarını içermektedir.”

“Bu video, [reklam veren] ile ücretli işbirliğini içermektedir.”

“[Reklam veren]’in destekleri ile.”

“Bu ürünleri [reklam verenden] hediye olarak aldım.”

“Ürünleri bana gönderdiği için [reklam verene] teşekkürler.”

Facebook, Instagram, Twitter'da Uyulması Gereken Kurallar

Instagram, Facebook, Twitter gibi fotoğraf ve mesaj paylaşım platformları üzerinden paylaşılan fotoğrafın ve/veya mesajın içinde veya altında ya da açıklamalarında reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biriyle beraber aşağıda belirtilen etiketlerden ya da açıklamalardan en az birine yer verilmesi gerekiyor.

#Reklam

#Reklam/Tanıtım

#Sponsor

#İşbirliği

#Ortaklık

“@[Reklam veren] ile işbirliği”

“@[Reklam veren] tarafından sağlandı.”

“@[Reklam veren] tarafından hediye olarak alındı.”

Podcast Yayınlarında Uyulması Gereken Kurallar

Podcast aracılığıyla yapılan reklamlarda yayının başında, ortasında ve sonunda, yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yerilmesi gerekiyor.

“Bu podcast, [reklam veren] hakkında reklam içerir.”

“Bu podcast, [reklam veren] ile ücretli bir işbirliğinden oluşmaktadır.”

“[Reklam veren]’in destekleri ile.”

“Ürünleri (podcastimde bahsettiğim) [reklam verenden] hediye olarak aldım.”

Snapchat ve Instagram Hikayelerinde Uyulması Gereken Kurallar

Snapchat ve Instagram hikâyeleri gibi içeriğin sadece kısa süreliğine görülebildiği reklamlarda, paylaşım süresince reklam verene ilişkin isim, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile birlikte aşağıda belirtilen etiketlerden ya da açıklamalardan en az birine verilmesi gerekiyor.

#Reklam

#Reklam/Tanıtım

#Sponsor

#İşbirliği

#Ortaklık

“@[Reklam veren] ile işbirliği”

“@[Reklam veren] tarafından sağlandı.”

“@[Reklam veren] tarafından hediye olarak alındı.”

Influencerların uyması gereken kurallar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan düzenleme ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.