NASA Ingenuity Helikopterinin İlk Mars Uçuşu Başarılı

Ingenuity ilk Mars uçuşu başarıyla gerçekleşti. Mars'taki ilk uçuş, gezegen keşfi için yeni olanaklar sunuyor. Uzay aracı, başka bir gezegendeki ilk uçuşu temsil ediyor.

Ingenuity adlı küçük Mars helikopteri, bir dakikadan kısa süre boyunca havada kalmayı başardı. NASA, başka bir gezegende ilk defa kontrollü bir uçuş yapılabildiği için bu durumu başarı olarak nitelendiriyor.

Ingenuity'nin uçma onayı, helikopterin verilerini Dünya'ya gönderen Mars'taki uydu aracılığıyla geldi. Uzay ajansı önümüzdeki günlerde daha maceralı uçuşlar vaat ediyor.

Mühendisler teknolojinin sınırlarını test etmeye çalışırken, ilk hedef daha da yükseğe uçması olacak. Ingenuity, geçtiğimiz Şubat ayında Kızıl Gezegen'deki Jezero Krateri'ne inen Perseverance Rover ile Mars'a taşındı.

NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda (JPL) Ingenuity Proje Yöneticisi olan MiMi Aung, "İnsanlara başka bir gezegende rotorlu uçakla uçtuğumuzu söyleyebiliriz. Mars'taki 'Wright Kardeşler anısı' hakkında çok uzun zamandır konuşuyoruz ve işte gerçekleşti" dedi.

Ingenuity, 117 yıldan daha uzun süre önce Kuzey Karolina'da uçan Flyer 1'in kanatlarındaki küçük bir kumaş parçası taşıyor. Bu, 1903'te dünyada ilk kontrollü uçuşu gerçekleştiren Wilbur ve Orville Wright kardeşlere bir gönderme.

Ingenuity'i gösteren video, Mars helikopterinin yaklaşık 3 metre yükseldiğini, havada süzüldüğünü, döndüğünü ve ardından indiğine şahitlik ediyor. Kalkıştan inişe kadar neredeyse 40 saniye uçmayı başardı.

