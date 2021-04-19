NASA Ingenuity Helikopterinin İlk Mars Uçuşu Başarılı

Ingenuity ilk Mars uçuşu başarıyla gerçekleşti. Mars'taki ilk uçuş, gezegen keşfi için yeni olanaklar sunuyor. Uzay aracı, başka bir gezegendeki ilk uçuşu temsil ediyor.

Ingenuity adlı küçük Mars helikopteri, bir dakikadan kısa süre boyunca havada kalmayı başardı. NASA, başka bir gezegende ilk defa kontrollü bir uçuş yapılabildiği için bu durumu başarı olarak nitelendiriyor.

Ingenuity'nin uçma onayı, helikopterin verilerini Dünya'ya gönderen Mars'taki uydu aracılığıyla geldi. Uzay ajansı önümüzdeki günlerde daha maceralı uçuşlar vaat ediyor.

Mühendisler teknolojinin sınırlarını test etmeye çalışırken, ilk hedef daha da yükseğe uçması olacak. Ingenuity, geçtiğimiz Şubat ayında Kızıl Gezegen'deki Jezero Krateri'ne inen Perseverance Rover ile Mars'a taşındı.

You wouldn’t believe what I just saw.



More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

Ingenuity ilk Mars uçuşunda neler yaşandı?

NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda (JPL) Ingenuity Proje Yöneticisi olan MiMi Aung, "İnsanlara başka bir gezegende rotorlu uçakla uçtuğumuzu söyleyebiliriz. Mars'taki 'Wright Kardeşler anısı' hakkında çok uzun zamandır konuşuyoruz ve işte gerçekleşti" dedi.

Ingenuity, 117 yıldan daha uzun süre önce Kuzey Karolina'da uçan Flyer 1'in kanatlarındaki küçük bir kumaş parçası taşıyor. Bu, 1903'te dünyada ilk kontrollü uçuşu gerçekleştiren Wilbur ve Orville Wright kardeşlere bir gönderme.

Ingenuity'i gösteren video, Mars helikopterinin yaklaşık 3 metre yükseldiğini, havada süzüldüğünü, döndüğünü ve ardından indiğine şahitlik ediyor. Kalkıştan inişe kadar neredeyse 40 saniye uçmayı başardı.

The little rotorcraft that could.🚁💨



Ingenuity documented its historic ascent today. Here's the #MarsHelicopter's POV during first flight. That's its shadow on the ground below. pic.twitter.com/wXgLyTDbjm — NASA JPL (@NASAJPL) April 19, 2021

Kızıl Gezegen'de havalanmak kolay değil. Atmosfer çok ince, Dünya'daki yoğunluğun sadece yüzde 1'i kadar. Bu, rotorlu uçağın pervanelerinin dönmesini zorlaştırıyor. Mars'taki düşük yer çekimi helikoptere yardımcı olsa da yerden kalkmak çok fazla güç gerektiriyor.

Ingenuity bu nedenle olabildiğince hafif hale getirildi ve kanatlara son derece hızlı döndürme gücü verildi. Dakikada 2.500'ün üzerinde devir yapan rotorlu uçağın, tek başına uçtuğunu da hatırlatalım. Mars ve Dünya arasındaki mesafe -şu anda 300 milyon km'nin biraz altında- radyo sinyallerinin birkaç dakikada iletilebileceği anlamına geliyor.

NASA'nın Ingenuity'yi geliştirmek için 85 milyon dolar harcadığı biliniyor. Uzay aracı, Kızıl Gezegen'in dondurucu soğuğunda hayatta kalabileceğini göstererek ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne sermişti fakat yazılım kısmındaki aksaklıklar, aracın uçuş testine katılması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğuna işaret etmişti.