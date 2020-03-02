İngiliz Bilim İnsanı Açıkladı: Aramızdan Birisi 1,000 Yıl Yaşayacak!

Dr. Aubrey de Gray yaptığı açıklama sırasında oldukça dikkat çeken ilginç ifadelere değindi. Gray'e göre aramızdan birileri 1,000 yıl yaşayacak.

"Şu An Aramızda"

Biyomedikal Gerontolog Dr. Aubrey de Gray, SENS Araştırma Vakfı bünyesinde yaptığı yaşlanma karşıtı araştırmaları ile tanınıyor. Kendisi yaşlanmayı durdurmanın mümkün olduğunu ve bunun insan toplumu için bir devrim olacağını savunuyor ve şimdi, bazı çılgın iddiaları var.

Gray yaptığı açıklamalar sırasında son yirmi yılda yaşlanmayı engelleyici çalışmalarda büyük adımların atıldığını vurguladı.

Gray açıklamalarının devamında 1,000 yıl yaşayacak bir insanın şu an hayatta olduğunu düşündüğünü ekledi.

Yaşlanma karşıtı çalışmaların önümüzdeki yirmi yıl içerisinde bir devrim noktasına ulaşacağını söyleyen Gray, bu aşamadan sonra yaşam süresinin çok daha uzun süreçlere ulaşacağını düşündüğünü de ekledi: "Bunun kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 1,000 yıl gibi uzun bir süre yaşamak ister miydiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.