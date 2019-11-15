İngiliz Bilim İnsanı Dünyanın İlk Cyborg'u Olacak

İngiliz bilim insanı Dr. Peter Scott-Morgan, ilk cyborg olmaya hazırlanıyor.

Geri Dönüşü Olmadan Değişecek

2017 yılında motor nöron hastalığı tanısı ile karşı karşıya kalan 61 yaşındaki bilim insanı, kaderini kabul etmeyi reddetti ve teknolojiyi kullanarak yaşamak için bir şeyler yapabileceğini düşündü. Peter, hem vücudunu hem de beynini "13,8 milyar yılda yaratılan en gelişmiş insan sibernetik organizması" haline getirmeyi planladığını açıkladı.

Yaklaşık yirmi dört gün gibi uzun bir süreyi yoğun bakımda geçiren Peter, "Peter 2.0 artık çevrimiçi" ile çıkışını belirtti. "Tüm tıbbi prosedürler şimdi tamamlandı ve büyük bir başarı" diyen Peter, "Solunumumu sağlayan mini vantilatörüm, Darth Vader'dan çok daha sessiz." diye ekledi.

Yapılan işlemler beslenme ve tuvalet problemlerine odaklandı. Midesine bir beslenme tüpü yerleştiren bilim insanı, mesanesine bir kateter ve bağırsaklarına da kolostomi torbası yerleştirdi. Ayrıca sesini korumak için de larenjektomi geçirdi. Uzmanların bu yılın sonuna kadar öleceğini söylediği Peter, "Ben ölmüyorum, dönüşüm yapıyorum. Ah, bilimi nasıl seviyorum." dedi. Ayrıca Microsoft ile kendisini kıyaslayan bilim insanı, daha fazla gelişme kaydettiğini söyleyerek şaka yaptı.

Sadece yazdıklarımızla kısıtlı kalmayan Peter, daha öncesinde de bir dizi değişikliklerde bulunmuştu. Kendisini Peter 2.0 olarak tanımlaması da buradan geliyor, aslında 1.0 yükseltmesi. Bununla birlikte burada da bitmeyecek. Yine de Peter'ın nereye kadar kaçabileceği ve sonucunda neler olacağı büyük bir merak konusu.