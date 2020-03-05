İngiliz Bilim İnsanı Şaşırttı: "Coronavirüs'e Karşı Savaşı Kaybettik!"

Dünyanın önde gelen bilim insanlarından olan Profesör Neil Ferguson, Coronavirüsü tamamen durdurmak için çok uğraştığını ancak başarısız olduğunu kabul etti ve ekledi: "Coronavirüs'e karşı kaybettik ve bu savaş sona erdi!"

Imperial College London'dan Profesör Neil Ferguson, dünyanın Coronavirüse karşı çok çabaladığını ancak çoğu ülkenin henüz tedavi bulamadığını belirtti. 80'den fazla ülkede Coronavirüsün neden olduğu COVID-19 vakalarını doğrulayan Ferguson, vaka dağılımından yola çıkarak virüse karşı çoktan kaybettiğimizi söylüyor.

"Artık sağlık sistemlerinin salgınla baş etmesini ve salgının etkisini azaltmaya çalışmasını sağlamak için uğraşıyoruz" ifadelerine yer veren bilim insanı, İngiltere'nin salgın için erken evrede olduğunu vurguladı ve krizi kontrol altına almak için zamanın azaldığını aktardı. Tüm bunlara rağmen Profesör Ferguson açıklamasında ne tür önlemlerin alınması gerektiğini belirtmedi.

Coronavirüs'e Karşı Ne Yapılmalı?

Avrupa'nın Coronavirüsten en çok etkilenen ülkesi İtalya, daha önceden öpüşmekten kaçınmaya çağırmış ve tüm okulları iki hafta boyunca kapatmayı göze aldıklarını bildirmişti. Uzmanlara göre virüsün yayılmasındaki en büyük etkenler toplu taşıma ve cep telefonları olabilir. Ayrıca ülkemizde henüz Coronavirüs tehlikesinin görülmediğini ancak tedbirli olmak gerektiğini hatırlatalım.