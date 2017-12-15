İngiliz Cerrah, Adını Hastalarının Ciğerlerine Kazımış!

İngiltere’de 53 yaşındaki cerrah Simon Bramhall, "Adını kalbime yazdım" şarkısından mı esinlendi bilmiyorum ama ameliyat ettiği hastalarının ciğerlerine adının baş harflerini kazımış. İlginç olayın detayları haberimizde.

Aşırı miktarda megalomanlık içeren bu olayın ortaya çıkması, tüm dünyada adeta bomba etkisi yarattı. İngiltere'nin Birmingham kentindeki Queen Elizabeth Hastanesi'nde cerrahlık yapan Simon Bramhall, ameliyat ettiği hastaların karaciğerlerine isminin baş harflerini lazer yönetimiyle kazımış.

Hastalarına kendinden bir parça bırakmak isteyen Bramhall, S ve B harflerini hiç üşenmeden akıldışı bir şekilde hastalarının karaciğerlerine kazımış.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden 53 yaşındaki Bramhall, lazerle çizdiği yanıkların zararsız ve yüzeysel olduğunu söylüyor. Yaklaşık 10 senedir aynı hastanede cerrahlık yapan Bramhall'ın, bu süre zarfında ameliyat ettiği başka hastaların da iç organlarına baş harflerini yazmış olabileceği söyleniyor.

Çılgın doktorun büyük bir konsantrasyon ve yetenekle yaptığı bu işlemi, birçok uzman psikopatça ve canice olarak nitelendirirken, Bramhall'ın yaptığı şeyin tıp etiğiyle bağdaşmadığını söylüyorlar.

Bramhall hakkındaki iddialar yalnızca bununla sınırlı değil. Cerrahın daha önce de birçok konudan daha şikayet aldığı ve 2013 yılından bu yana doktorluk yapmadığı belirlendi.