İngiliz Dalgıca 'Pedofili' Diyen Elon Musk Hakim Karşısına Çıktı

Geçtiğimiz sene İngiliz Dalgıç Vernon Unsworht için kullandığı ifadelerle gündeme gelen Elon Musk, aldığı şikayet üzerine mahkemede hakim karşısına çıktı.

'Pedofili'

Temmuz 2018 tarihinde Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuk ve antrenörleri kurtaran Vernon Unswhorht'a Twitter hesabı üzerinden 'Pedofili' diyen Elon Musk, geçtiğimiz salı günü ABD Bölge Mahkemesi'nde ifade verdi. Tabii burada en kötü düşmanlardan birisi ile karşı karşıya kaldığını söylememiz gerekiyor: Bürokrasi.

Elon Musk aldığı tepkilerin ardından attığı tweeti hesabından kaldırmış olsa da, bu dava edilmemesi için yeterli olmadı. Vernon Unsworht'dan özür dileyen Musk, yine de Los Angeles'ta açılan dava ile karşı karşıya kaldı.

Musk 13:20 gibi ifade için giriş yaptı. Savcılığın sorgulaması 16:45 dolaylarında sona erdi. Bununla birlikte Musk'ın avukatları tarafından sorulan sorularla 15 dakika daha uzayan sorgulama sonucu toplam üç buçuk saat sürmüş oldu. Verilen ifade de öncelikle kendisine hakaret edildiğini belirten Elon Musk, bu hakarete cevap olarak bu yöntemi tercih ettiğini vurguladı.

Şu an için davanın nasıl sonuçlanacağı halen tam olarak belli değil. Ancak Musk'ın belirli bir miktarda tazminata mahkum bırakılması oldukça mümkün gözüküyor.