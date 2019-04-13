İngiliz İnekleri 5G Teknolojisine Geçiş Yaptı

Gelişen teknoloji için ağ altyapısı geliştiren Cisco Systems Inc, üç kırsal bölgede kablosuz ve mobil bağlantıların denenmesi için 5G test seti kurdu. 5G testleri inek çiftliklerinde gerçekleşiyor.

Güney Batı İngiltere'de gerçekleşen testlerde 50 inek çiftliği robotik sağım sistemlerini kontrol eden yüksek hızlı akıllı tasmaları kullanmaya başladı. Bu tasmalar sayesinde inekler sağılmaya hazır olduğunda otomatik olarak açılacak olan makine kapılarına yaklaşacak ve yiyecek ödülünü alacak. İneklerin yemeklerini yediği esnada süt sağım işlemi başlayacak.

Hükümet tarafından finanse edilen Ziraat Mühendisliği Hassas Yenilik Merkezi'nde 180 inek sürüsünün yaklaşık 50’sine 5G akıllı tasma ve sağlık izlemesi için kulak küpeleri takıldı. Aygıtların ineklere zarar vermediği açıklandı. İneklere takılan tasmalar sayesinde tüm hareketler uzaktan izlenebilecek. Proje Müdürü Duncan Forbes açıklamasında şu sözlere yer verdi;

“5G'nin verileri sensörlerimizden daha hızlı, çiftliğin bilgisayarı ve yavaş genişbant internet bağlantısı aracılığıyla verilerin iletme yeteneklerini test ediyoruz. Bunun önemi, bu tür bir teknolojinin yalnızca çiftlikler için değil, ülkenin dört bir yanındaki kırsal topluluklar için de kullanılabileceği anlamına geliyor.”

Görünüşe göre 5G teknolojisi hayatın tüm alanlarında kullanılacak. Şu anda sadece test aşamasında olan bu teknolojinin ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı hakkında bir bilgi bulunmamakta.

Sizler 5G teknolojisinin çiftliklerde kullanılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce 5G teknolojisi ileride ne gibi kolaylıklar sağlayabilir? Haberimizin hemen altında bulunan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bekliyoruz!