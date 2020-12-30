İngiliz Ordusu Nano Drone Teknojisine Geçiş Yapıyor

İngiliz ordusunda nano drone teknoloji dönemi başlıyor. Bug (böcek) drone olarak adlandırılan ve sadece bir telefon ağırlığında olan bu küçük keşif birimleri, İngiliz ordusunun araştırma yapması için geliştirildi.

Birleşik Krallık merkezli BAE Systems, UAVTEK ile iş birliği yaparak bir nano 'böcek' drone geliştirdi ve ilk 30 üniteyi İngiliz Ordusu'na teslim etti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre deneme kapsamında nano drone teknolojisinin ilk adımlarını atılmış oldu.

UAVTEK ve BAE Systems tarafından geliştirilen bug (böcek) drone, bir akıllı telefonun ağırlığına benzer şekilde 196 gram kadar hafif. 40 dakikalık pil ömrü ve 2 km menzile sahip nano-insansız bir hava aracı olarak tanıtılan drone, 80 km/h ve daha güçlü rüzgarlarda bile uçma kabiliyetine sahip.

BAE Systems'in Uygulamalı İstihbarat Baş Teknoloji Uzmanı James Gerard, “Büyük hacimli askeri donanım geliştirme deneyimimiz, İngiliz ordusunun daha fazla araştırma yapmasına yardımcı olabileceğimiz anlamına geliyor" ifadesini kullandı ve ekledi:

"Bu tür bir işbirliği, BAE Systems genelinde gerçekleşiyor ve küçük şirketlerden gelen en iyi düşünceyi askeri birimlerimize hızlı bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Bug drone, en zorlu hava koşullarında bile birliklere görsel araştırma sağlamak için otonom şekilde çalışıyor. Böylelikle bir sonraki tepede neler olduğuna dair hayati taktiksel istihbarat sağlayabiliyor.

Diğer bilgi avantajı ürünlerimizle birleştirildiğinde, bu gözetleme imkanı pek çok fırsat tanıyabiliyor. Karada, denizde ve havada komutanların durumsal farkındalıklarını artırmalarına ve kararlarını bildirmelerine olanak tanıyor."

İngiliz ordusunda nano drone teknolojisi dönemi: Bug drone nedir?

Ayrıca şirketin belirttiğine göre bir sonraki adım, bug drone'a sensörler ekleyerek ve diğer askeri teçhizatla entegre ederek daha fazlasını yapabilmesine imkan tanımak olacak.

Bug drone, İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı ordu deneylerinde test edildi. Bakanlık bu testlerle ilgili henüz sonuçları paylaşmamış olsa da, İngiliz ordusunun araştırma görevleri için bu drone'ları kullanacağını belirtmek gerekiyor.

Gelişen drone pazarıyla ilgili dikkat çekici gelişmeler arasında çok çeşitli işlevler, şekiller ve boyutlar yer alıyor. Drone pazarının bir ucunda; keşif, savaş ve hatta küçük uyduları fırlatmak için tasarlanmış büyük İHA'lar bulunuyor. Diğer tarafta ise hızlıca konuşlandırılması amacıyla geliştirilen cep boyutundaki -bug drone gibi- keşif birimleri ön plana çıkıyor.