Milyon Dolarlık Soygun: İngiliz Ordusunun YouTube ve Twitter Hesapları Hacklendi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada İngiliz ordusunun YouTube ve Twitter hesaplarının saldırıya uğradığını ve kripto para dolandırıcılığını desteklemek için kullanıldığını doğruladı. Hackerların iki hesabı tam olarak ne zaman ele geçirdiği belli değil ancak şimdi ikisi de normale dönmüş gibi görünüyor.

Savunma Bakanlığı Basın Ofisi Twitter'dan konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Ordunun Twitter ve YouTube hesaplarının ihlal edildiğinin farkındayız ve bir soruşturma yürütülüyor. Ordu bilgi güvenliğini son derece ciddiye alıyor ve sorunu çözüyor."

Hackerlar, İngiliz ordusunun Twitter sayfasını ele geçirdi ve örgütün profil resmini, biyografisini ve kapak fotoğrafını The Possessed NFT koleksiyonuyla ilişkiliymiş gibi göstermek için değiştirdi. Hesap, NFT'lerle ilgili çeşitli retweetler yaptı ve sabitlenmiş tweet'iyle kullanıcıları sahte bir NFT web sitesine çekmeye çalıştı.

Hackerlar 1,3 Milyon Dolarlık Soygun Gerçekleştirmiş Oldu

Aynı kişiler ayrıca İngiliz ordusunun YouTube kanalını da ele geçirdi, tüm videolarını sildi, adını ve profil resmini yasal yatırım şirketi Ark Invest'e benzeyecek şekilde değiştirdi. Hackerlar, İngiliz ordusunun videolarını eski Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın yer aldığı bir dizi eski canlı yayınla değiştirdi. Bu canlı yayınlar daha önce Ark Invest tarafından geçen Haziran ayında düzenlenen The B Word konferansının bir parçası olarak yayınlandı ancak hackerlar kullanıcıları bir kripto dolandırıcılığına katılmaya teşvik eden bir yer paylaşımı da ekledi. Kanal, aynı anda dört canlı yayın yayınladı ve bunlardan bazıları binlerce izleyiciye ulaştı.

Blog yazarı Molly White'ın belirttiği üzere İngiliz ordusunun hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, planlarını yakın geçmişte kullanılan taktiklerin bazılarıyla gerçekleştirdiler. Mart ayında hackerlar, dünyanın en iyi Super Smash Bros. Ultimate oyuncularından biri olan MKLeo'ya ait Twitter hesabını ele geçirmişti ve onu The Possessed ile ilişkilendirilmiş gibi görünen sahte NFT'leri satmak için kullanmıştı. Bu olaydan sadece iki ay sonra dolandırıcılar, bu hack için yeniden tasarlanan aynı Ark Invest canlı yayınlarını kullanarak 1,3 milyon dolar çalmayı başardılar.