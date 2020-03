İngiliz Profesör: Koronavirüsten Kendinizi Değil Başkalarını Koruyun

İngiliz profesör koronavirüs salgınına karşı farklı bir bakış açısı getirdi. Profesöre göre koronavirüsten kendimizi korumak yerine, virüsü kapmışız gibi başkalarını korumaya çalışırsak, salgının hızını yavaşlatabileceğimizi dile getirdi.

Independent Türkçe tarafından aktarılan haberde, bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışmaları ile tanınan Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda bulaşıcı hastalıkların modellenmesi üzerine çalışan Profesör Graham Medley tarafından yapılan açıklamalara yer verildi.

Medley, şunları söyledi: "Çoğu insan bu virüsü kapmaktan korkuyor. Virüsü kaptığınızı düşünmenin ve onu yaymamak için davranışlarınızı değiştirmenin hastalıktan korunmanın iyi bir yolu olduğunu düşünüyorum. Virüsü kapmayacak şekilde davranışlarınızı değiştirmeyi düşünmeyin, bunu virüsü başkalarına bulaştırmamak üzere değiştirmeyi düşünün."

Act like your infected, not avoiding infection. Wash your hands like you don’t want to transmit it. Think about your contacts - do you want to infect them? Our fight, our responsibility #Covid_19