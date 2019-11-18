İngiltere Başbakanı Bedava İnternet Vaadi için Açıklama Yaptı: Deli Saçması

Geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinin her eve ücretsiz ve sınırsız internet vaat etmesi üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson konu hakkında açıklama yaptı.

Neler Yaşanmıştı?

Seçim kampanyası kapsamında Lancaster şehrinde konuşma yapan ana muhalefet partisinin lideri olan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, internetin gündelik yaşantımızın ayrılmaz bir noktası haline geldiğini belirtmişti.

Bu nedenle internetin kamu hizmeti olması gerektiğini savunan Corbyn, "Ülkemizin her köşesindeki her evde, en hızlı fiber interneti herkes için ücretsiz yapmanın zamanı geldi. Bedava yapılması ve herkesin kullanımına sunulması, sosyal ve ekonomik değişim açısından herkese imkanlar sağlayacaktır" dedi.

Parti, bu durumda karşıya çıkacak maliyet için de farklı bir yol izlemeyi planlıyor. Yaklaşık olarak 20 milyar sterlin maliyete sahip olan bu planın uygulanması için gereken bütçe; Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji devi şirketlerden alınan vergilerin artırılması ile karşılanacak.

'Deli Saçması'

Benzer şekilde seçim kampanyalarına devam eden Boris Johnson, "Bugün açıklanan deli saçması komünist programın aksine yollarımıza, telekoma ve geniş bant internete yatırım yapılmasına ilişkin programa fon sağlıyoruz." dedi.

Bununla birlikte konu hakkında ayrıca bir açıklama yapan parti yönetimi, bu kamulaştırmaların AB kanunlarına aykırı olduğunu belirterek, böyle bir müdahalenin imkansız olduğunu savundu.