İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Boris Johnson Koronavirüse Yakalandı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, virüsün belirtilerini hafif şekilde hissettiğini belirtti.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Boris Johnson video konferans yolu ile işlerine devam edeceğini açıkladı.

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 532,788 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 24,077 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 122,672 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.