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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Boris Johnson Koronavirüse Yakalandı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, virüsün belirtilerini hafif şekilde hissettiğini belirtti. 

Boris Johnson video konferans yolu ile işlerine devam edeceğini açıkladı.

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 532,788 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 24,077 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 122,672 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

ETİKETLER: corona virüsü

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