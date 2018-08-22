İngiltere'de 1 Mil Hız Aşımına 100 Sterlin Ceza

Araba sürerken hız yapmak temelde herkesin yaptığı şeylerden biridir ve çoğu zaman kasıtlı bile değildir. Ayrıca dünyanın pek çok bölgesinde p olis bir miktar izin verir ve hız sınırının biraz üzerine çıksanız bile sadece uyarı alırsınız. Ancak İngiltere'de artık işler değişecek gibi gözüküyor.

İngiltere merkezli pek çok medyanın belirttiğine göre Batı Mercia Polis Şefi Anthony Bangham'ın fikri, pek çok sürücünün 100 sterlin ödemesine sebep olacak. Şefin öne sürdüğü uygulama kapsamında eğer hız sınırının sadece 1 mil (1,6km) üstüne çıksanız bile ceza ödemekten kaçamayacaksınız. Ancak uygulamanın henüz inceleme aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor.

İlk Hız Aşımında Sadece Kurs Verilecek

Şu anda Birleşik Krallık'ta polis, genellikle sürücünün hız sınırını yüzde 10'luk sınırın üzerine çıkmasına ve aynı zamanda çarpma korkusu olmadan saatte 2 mil hızla geçmesine izin veriyor. Fakat Polis şefi Bangham bu durumdan pek memnun olmadığı için sürücülerin ceza almasını istiyor. Hız sınırını aşan sürücüler ilk etapta "hız farkındalık kursu" alacak ve eğer tekrardan hız sınırını aşarsa 100 sterlin ödeyip ehliyet puanı kırılacak.

Özellikle sürücülerin çok daha dikkatli araba kullanacağını düşünen bu uygulama kapsamında pek çok kişinin mağdur olabileceğini söyleyebiliriz. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Şef Bangham'ın bölgesinde trafikte yaşanan cezaların sayısı artacak mı, yoksa şoförler daha dikkatli olacak mı göreceğiz.