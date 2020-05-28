İngiltere'de 5G Hurafesi Bu Cihazın Satışını Uçurdu

Kısa bir süre önce ortaya atılan 5G iddiaları birçok kişi tarafından kabul edilmeye başlanmıştı. Dünya genelinde 5G hurafeleri olarak bilinen bu tür iddialar, bazı insanlara çok çılgın işler yaptırabiliyor. İngiltere'de 5G cihazların koronavirüs yaydığına inanan bazı kişiler, ilginç bir cihaz aldı.

Koronavirüs salgınının dünyanın birçok yerine bulaşması ile birlikte, neredeyse görmediğimiz tuhaflık kalmadı. Her seferinde bu kadar da olmaz dedirten hurafeler, insanlara cihaz bile aldırabiliyor. Komplo teorilerini doğru bulan insanlar, şimdi de kendilerini 5G’nin ‘olumsuz etkilerinden’ korumak için BioShield isimli bir şirketten yardım alıyor.

İngiltere'de 5G Hurafesi giderek büyüyor

399 pound fiyatla sattığı 5GBioShield isimli USB cihazı kullanmaya başlayan kişiler, Koronavirüs etkilerinden korunacağına inanıyor. Böylece hastalık onlara hiçbir şey yapamayacak. Her ne kadar kulağa biraz tuhaf gelse bile, buna inanan birçok insan var.

Şirketin çalışmalarını yürüten kişilerden Toby Hall, 5GBioShield’in kuantum salınım özelliği ile birlikte dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve Wi-Fi’ın neden olduğu rahatsız edici frekansları ortadan kaldırdığını söyledi. Firma yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve röportajlar sonucunda, ortaya çok ilginç detaylar çıktı.

5GBioShield’ın nasıl çalıştığıyla ilgili sorulara yetkililer, “Çok fazla teknik bilgiye sahibiz ve anlayacağınız gibi bu hassas bilgileri anlaşılabilir nedenlerden ötürü üçüncü taraflara açıklama yetkimiz yok” yanıtını verdi. Bu, şeffaf şirketlerin verebileceği bir cevap değil.

Firma yetkililerinin daha önce teknoloji yerine hayvancılıkla uğraşıyor olması, bir diğer potansiyel soru işaretini ortaya çıkardı. Cihazın içini açtıklarında, yalnızca standart USB bellek devre kartı ve LED lamba çıktı. Sizce bu firma dolandırıcı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.