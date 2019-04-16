İngiltere’deki Kazıda Çok İlginç Bir Mezarlık Bulundu

İnsan kemikleri ile ilgili bulgular, tarihi gizemleri aydınlatmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere’de yeni su boruları yerleştirmeye hazırlanan işçiler, büyük bir gizemi aydınlatmayı başardılar. Adeta büyük bir karanlık olan ve Roma Dönemi’nin de bir kısmında yer alan Demir Çağı; biraz da olsa aydınlatılmış oldu.

Kapsamlı araştırmalar yapan arkeologların bile zor karşılaşabileceği türden olan bu mezarlık, koruma altına alındı. Demir çağı dönemine ait olan bu iskeletler; yaklaşık olarak 26 farklı parçadan oluşuyor ve bu parçaların her birisi de diğerinden farklı. Bu bulgu, mezarlıkta kurban edilen bir insanın yer aldığını gösteriyor.

Mezarlığın 3 bin yıllık olduğu söyleniyor

Her ne kadar kesin olmasa bile; bu mezarlıkta keşfedilen iskeletler yaklaşık olarak 3 bin yıl öncesinden kalma. Ritüel cenaze törenlerinin çok sık yapıldığı 3 bin yıl önceki dönemlerde bu tarz mezarlıkların bulunması oldukça doğal. Ancak bu mezarlığı diğerlerinden ayıran ilginç bir detay var. Bu mezarlıkta; ayakları kesilmiş ve yan yana yerleştirilmiş halde bulunan dişi bir iskelet ortaya çıktı.

Costwold Archaelogy’nin CEO’su Neil Holbrook, “Childrey Warren'daki Demir Çağı bölgesi, Roma'nın fethinden önce Oxfordshire'da yaşayan insanların batıl inançlarına bir bakış açısı sağladığı için özellikle etkileyiciydi” diyerek bu kazının önemini aktardı.

Geçmişte yaşamış insanların bu kadar korkunç bir inanca sahip olması; biraz ürkütücü görünse bile, tarihi aydınlatma açısından oldukça önemli. Bu yerleşim bölgesinde daha önce bu tarz mezarlıklar bulunmamıştı. Ancak yetkililer durumdan son derece memnun.