İngiltere'deki Tekelcilik Davasında Facebook ve Google Yargılanıyor

Dünyanın en büyük şirketleri içerisinde yer alan Facebook ve Google neredeyse her ülkede yargılanıyor. Antitröst düzenleyiciler bu şirketlerin tekel haline gelmesine karşı çıkıyor. İşte Facebook ve Google'ın sanık koltuğunda yer aldığı haberimizin detayları.

Hem Google hem de Facebook şirketleri çalıştıkları ülkelerde genellikle rakiplerine pek fırsat tanımıyor. Onların bu tutumu birçok ülkede tepki ile karşılanıyor. Bu tepkiyi gösteren ülkelerden birisi de Birleşik Krallık oldu.

Google ve Facebook'a müdahale ihtimali

Competition and Markets Authority (CMA) ve İngiltere veri gözlemcileri, son birkaç ay içerisinde düzenli olarak rapor yayınladı. Ortaya çıkan raporlarda Facebook ve Google ile ilgili tekelcilik faaliyetleri fark edildi.

Raporlarda şu üç temel konuya değinildi. Açık görüntüleme esaslı reklam pazarı, genel arama ve arama esaslı reklamcılık ve sosyal medya ve görüntüleme esaslı reklamcılık. Tüm bu konular Facebook ve Google gibi devasa şirketlerin başını belaya sokuyor.

Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından önerilen çözümlerden birisi de bu şirketlere müdahale edilmesi. Özellikle Google hizmetlerinde yer alan çeşitli stratejik bilgilerin, Avrupa içerisindeki diğer kuruluşlarla da paylaşılması gerektiği ifade ediliyor. Sizce; Google ve Facebook ile ilgili alınan kararlar ne kadar doğru? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.