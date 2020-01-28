İngiltere'den Brexit Sonrası Bilim İnsanlarına Vize Kolaylığı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, araştırmacılar, bilim insanları ve belirli alanlarda çalışanlar için yeni bir "Küresel Yetenek vizesi" duyurdu.

Sunulan raporlara göre Şubat 2020'de bilim adamları, araştırmacılar ve matematikçiler için 'Küresel Yetenek' vizesinin başlatılacağını dile getirildi. Vize, 20 Şubat'tan itibaren belirli alanlarda çalışan ve İngiltere'de tanınmış bir kuruluş tarafından desteklenen başvuru sahiplerine sunulacak.

Vize işlemleriyle ilgilenecek olan UKRI, Küresel Yetenek vizesinin matematiksel bilimlere daha fazla yatırım yapılmasını teşvik edeceğini, ülkenin araştırma ve yenilik fonlama sistemini güçlendireceğini ve basitleştireceğini belirtti. Ayrıca vi zenin başvuru sayısında sınırlama koymayan İngiltere, her yıl 2 bin araştırmacıya oturma izni vermeyi planlıyor.