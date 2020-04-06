İngiltere'den Gelen YouTuber Çift Karantinaya Alındı

Avrupa'da Koronavirüs merkezlerinden birisi olarak kabul edilen İngiltere'den gelen YouTuber çift pek iyi günler geçirmiyor. İşte onlarla ilgili merak edilen detaylar.

Çin'de başlayıp bütün dünyaya yayılan salgın hayatı adeta felç etti. Dünya genelinde 60 bin civarında insanın ölmesine neden olan bu salgın, bütün sınır kapılarının kapanmasına da yol açtı. Bu durum her ne kadar önceden haber verilmiş olsa da bazıları hazırlıksız yakalandı. Böyle talihsiz olaylar yaşayanlardan birisi de Marianne ve Chris Fisher çifti oldu.

İngiltere'den gelen YouTuber çift gönüllü karantinaya girdi

2018 yılından beri karavanlarıyla dünyayı gezen Fisher çifti ne yazık ki talihsiz bir şekilde bu salgından etkilendi. Türkiye'de bir süre vakit geçiren çift Gürcistan'a geçmek için yola koyuldu.

Gürcistan'a gidecekleri sırada Türkiye bütün sınır kapılarını kapattı. Bu durum onların Türkiye'de mahsur kalmasına neden oldu. Fisher çifti olarak bilinen bir YouTube hesabına sahip olan bu çift düzenli olarak gittikleri ülkelerden paylaşımlar yapıyordu. Türkiye'de mahsur kalınca da yine paylaşımlarına devam ettiler. Fatih'te kalan Fisher’lar şu anda Yenikapı Spor Tesisleri’nin otoparkında karavanlarında gönüllü olarak karantina süreci yaşıyorlar.

Çevredekilerin çok yönlü ilgisi ile karşılaşan bu çift şimdilik durumdan pek şikayetçi değil. Dünyanın birçok yerini karavanlarıyla gezen çift sınır kapıları açılır açılmaz yeniden günlük hayatlarına devam edecek ve Gürcistan'a geçecekler. Onların karantinaya gönüllü olarak girmeleri gerçekten de halk sağlığını önemsediklerini gösteriyor.