İngiltere'den Kripto Para Depolama Sürprizi

Dünyanın en büyük devletlerinden bir tanesi olan İngiltere, ABD için kötü görünen bir öneride bulundu. Giderek daha fazla kişi tarafından kullanıma başlanan ve son 2 yılda neredeyse herkes tarafından bilinir hale gelen Bitcoin artık devletlerin de yakın takibine girdi.

İngiltere Merkez Bankası başkanı Mark Carney, ABD doları ile ilgili olumsuz konuştu. Bitcoin gibi kripto para birimlerinin ise ilerleyen dönemlerde daha fazla değer kazanacağını düşünen Carney, ABD doları yerine Bitcoin gibi kripto paraların daha güvenli olduğunu ifade etti. Bu saatten sonra da ABD dolarına güvenmenin pek akıllıca bir iş olmayacağını ifade etti.

İngiltere'den kripto para atağı

İngiltere Merkez Bankası Başkanının söylediğine göre kripto para biriktirmek, ülkeleri sıfır ya da negatif faiz oranlarına geçen mevcut sistemde denge yaratacak. Ayrıca ABD gibi ülkelerin de pozitif miktarlarda kalabilmesinin tek yolunun bu olduğu ifade edildi.

Aslında Carney, ABD'yi en çok çıldırtan konulardan birisine de değindi. Facebook Libra kripto para biriminin 2020 yılında kullanıldıktan hemen sonra doları dünyanın rezerv para birimi olmaktan men edebileceğini de ifade etti. Hatırlayacağınız üzere ABD'nin neredeyse bütün yetkilileri, bu kripto para birimine son derece karşı çıkmıştı.

Yakın bir zaman içerisinde kripto paralar ile ilgili çok daha ilginç gelişmeler ortaya çıkacak. Peki sizce de İngiltere Merkez Başkanı görüşlerinde haklı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.