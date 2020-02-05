İngiltere, Dizel ve Benzinli Araçlar İçin Son Tarihi Verdi

İngiltere hükümeti, 2035 yılı itibarıyla benzinli, dizel ve hibrit otomobillerinin satışının olmayacağını duyurdu.

İngiltere’de satılan araçların yüzde 90’ından fazlasını benzinli ve dizel araçlar oluşturuyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada iklim değişikliği ve mücadele planı kapsamında daha öncesinde dizel, benzinli ve hibrit otomobil satışının yasaklanması için öngörülen tarihin 2040 yılından 2035 yılına çekildiği bildirildi. Hükümetin hem elektrik hem de benzinli hibrit araçları ilk kez yasak kapsamına alması dikkat çekti.

İngiltere Başbakanı, eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, Kasım 2020’de İskoçya’nın Glasgow şehrinde yapılması planlanan COP26 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) tanıtım toplantısında “Bir ülke olarak, bir toplum olarak, bir gezegen olarak, bir tür olarak; harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

İngiltere dışında ülkeler de harekete geçmiş durumda. Paris, Madrid, Mexico City ve Atina da 2025 yılına kadar dizel araçları yasaklayacak. Fransa, 2040 yılına kadar fosil yakıtlı araç satışını yasaklamaya hazırlanıyor. Norveç de 2025 yılına kadar tüm araçların elektrikli olmasını hedeflediklerini açıklamıştı.