İngiltere'de Evlerde Elektrikli Araç Şarj Cihazı Zorunlu Oluyor

İngiltere evlerde elektrikli araç şarj cihazı bulundurma zorunluluğu getiriyor. Birleşik Krallık'ta yapılan yeni evler, elektrikli araç şarj istasyonuna da sahip olmalı.

Birleşik Krallık hükümeti bugün yaptığı açıklamada, 2022'den itibaren İngiltere'deki tüm yeni evler ve işletmeler için elektrikli araç şarj istasyonlarının gerekli olacağını duyurdu. Yeni önlem, her yıl 145.000'e kadar ekstra şarj noktası ekleyerek ülkede elektrikli aracın benimsenmesini artırmayı hedefliyor.

Basın açıklamasında, "Bu, insanların bir elektrikli araç geleceği için zaten hazır olan yeni mülkleri satın alabileceği anlamına gelirken, Birleşik Krallık'taki yeni mağaza ve iş yerlerinde şarj noktalarının hazır olmasını sağlayacak. Ayrıca bugün bir benzinli veya dizel araca yakıt ikmali yapmak kadar kolay hale getirecek." ifadelerine yer verildi.

Birleşik Krallık hükümeti şimdiden 250.000'den fazla şarj noktasının kurulmasını destekledi, bu nedenle yeni kurallar yalnızca ilk yılda yüzde 50'lik hedefe ulaştıracak.

10'dan fazla park yeri olacak büyük ölçekli yenilemelerin yanı sıra süpermarketler ve iş yerleri gibi binalar da yasaya dahil edildi. Ancak kurulumların özellikleri ve güç çıkışları gibi kuralların ayrıntıları henüz açıklanmadı.

İngiltere evlerde elektrikli araç şarj cihazı olmasını istiyor

İngiltere'nin muhalefetteki İşçi Partisi, Londra ve ülkenin güneydoğu kesiminin "İngiltere ve Galler'in geri kalanının toplamından daha fazla" şarj noktasına sahip olduğunu ve yeni yasanın bu konuda yardımcı olmadığını kaydetti.

BBC'nin bildirdiğine göre, ayrıca düşük ve orta gelirli aileler için elektrikli otomobilleri daha uygun fiyatlı hale getirecek herhangi bir hüküm içermediğini de belirtti.

Birleşik Krallık'ta elektrikli otomobil satışları yine de artıyor. 2020'de satılan otomobillerin yaklaşık %10'u elektrikliydi.

Birleşik Krallık hükümeti, planlanandan 10 yıl önce, 2030 yılına kadar fosil yakıtlı araçların satışını tamamen yasaklamayı hedefliyor. Hükümet daha önce ülkede elektrikli araç şarj altyapısı inşa etmek için 500 milyon sterlin (yaklaşık 660 milyon dolar) harcamaya hazır olduğunu söylemişti.

Jaguar ve Volvo gibi birçok büyük otomobil üreticisi, 2025 ve 2030'dan itibaren tamamen elektrikli olmayı planlıyor ve Ford, Avrupa'da satılan tüm araçların 2030 yılına kadar elektrikli olacağını söyledi.

Bununla birlikte dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden dördü, Volkswagen, Toyota, Renault-Nissan ve Hyundai-Kia, 2035 yılına kadar yalnızca sıfır emisyonlu otomobil ve kamyonet satışına ilişkin COP 26 zirvesi taahhüdünü imzalamadı.