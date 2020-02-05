İngiltere Gizli UFO Belgelerini Açıklama Kararı Aldı!

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre gizli UFO belgeleri halka açık bir şekilde yayınlanacak.

UFO Belgeleri Halka Sunulacak

İngiltere Ulusal Arşivleri göz önüne alındığında ülkenin UFO olaylarına olan ilgisinin 1950'li yıllarda yükseldiği görülüyor. O zamanlarda bir fenomen haline gelen olaylarla ilgilenmek için Uçan Daire Çalışma Grubu isminde bir grup kuruldu. Grup tarafından yapılan detaylı analizler sonucu UFO'ların var olmadığı, bildirilen bu gizemli olayların aldatmadan, sanrıdan veya başka nesnelerden ibaret olduğu sonucuna varıldı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan bu birim 1950 yılından başlayarak 2009 yılına kadar gerçekleşen UFO olaylarını araştırarak raporladı ve belgeledi. Program şu an iptal edilmiş bir durumda bulunuyor ve bu iptalin ardından bakanlık, sınıflandırılmış belgeleri halka açık bir şekilde yayınlayacağını duyurdu.

Alınan bu kararın PA Media tarafından Bilgi Özgürlüğü Yasası kapsamınca yapılan talep sonrasında geldiği düşünülüyor.

Açıklanması beklenen bu belgeler her ne kadar gizli olsa da grubun vardığı sonuçlar dahilinde heyecan verici gizemli sırlarla karşılaşmayı düşünmüyoruz. Peki siz bu belgeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilrsiniz.