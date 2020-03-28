İngiltere Halka Koronavirüs Testleri Dağıtacak

Koronavirüs (Covid-19), ülkelerin geniş çaplı tedbirler almasına neden oluyor. Oldukça ilginç bulaşıcılıkta bir virüs olan Covid-19, özellikle tanı kitlerinin yetersizliğiyle de daha fazla insana bulaşmaya devam ediyor.

İngiltere, yaptığı yeni açıklamayla koronavirüsü 15 dakika içinde tespit edebilen test kitlerini tüm Britanya halkına dağıtılacağını söyledi. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) Direktörü tarafından yapılan duyuruda, testlerin eczanede yapılmaya başlanacağını söyledi.

İngiltere herkesin test yapmasını istiyor

PHE Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock, ilk başta bilim ve teknoloji komitesindeki parlamenterler tarafından onay aldıktan sonra bu testlerin dağıtım işlemlerine başlanacağını söyledi.

Ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock, geçtiğimiz gün yaptığı bir konuşmada hükümetin milyonlarca koronavirüs test kiti aldığını ve milyonlarca daha sipariş vermek üzere olduğunu söylemişti. Bu durum hükümete olan güveni de ciddi oranda artırıyor.

Bu hızlı testler, parmağınızdan çıkaracağınız ufak bir kan üzerinden test işlemini gerçekleştiriyor. Yeni testler, Covid-19’u tespit etmek için vücudun virüse yanıt sürecinde artan IGG antikorlarını kontrol edecek potansiyele sahip. Böylece vücuda daha önce koronavirüs girip girmediği hemen fark ediliyor.