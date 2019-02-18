İngiltere, Huawei’i 5G Altyapısından Yasaklamayacak

Son dönemde yaşadığı sınır dışılar ve tutuklamalarla sarsılan Huawei, üzerindeki kara bulutları yavaş yavaş dağıtmaya başladı. Çinli teknoloji devine beklediği haber İngiltere’den geldi. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Huawei’in ülkedeki 5G altyapısı için bir tehdit oluşturmadığını düşünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 5G teknolojisinde Huawei donanımlarını kullanmanın ulusal güvenliğini tehdit edebileceği konusunda müttefiklerini ikna etmeye çalışıyor. Bunda kısmen başarılı olduğu da söylenebilir.

Örneğin; Avustralya, ABD gibi Huawei'nin Çin tarafından fiilen kontrol edildiğinden endişe duyduğu için Huawei ve ZTE’yi ülkedeki 5G yatırımlarından men etmişti.

Tabii, dünyadaki tüm ülkeler ABD ve Avustralya gibi düşünmüyor. Financial Times ’a göre, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, 5G dağıtımlarında Huawei donanımının tamamen yasaklanmadan kullanılabileceğine inanıyor.

Amerikalı yetkililer, Huawei cihazlarının Çin adına casusluk yapmak için kullanabileceğini ve bu yüzden hem ülkede hem de Avustralya gib bazı müttefik ülkelerde yasaklandığını belirtiyor. İngiltere bu görüşü reddederse, ABD’nin diğer ülkeleri ikna etmesi de bir hayli zor olabilir. Zira İngiliz hükümeti Huawei’nin ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu düşünmüyorsa, diğer müttefikleri de aynı eksende düşünebilir.

Huawei’in sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları deldiği gerekçesiyle 1 Aralık’ta Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

Ocak ayında ise Polonya’nın istihbarat teşkilatı, Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Huawei’nin satış direktörünü tutuklamıştı. Çinli şirket, olayın ardından çalışanın işine son vermişti.