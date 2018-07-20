İngiltere, Huawei'nin Güvenlik Sorunlarından Endişeli

Çinli telefon üreticisi Huawei, ABD ve İngiltere gibi batı pazarlarında büyük bir güvenlik merceğine tutuluyor. Özellikle şirketin Çin devletiyle ilişkisinin olup olmadığı tartışması devam ediyorken şimdi de İngiliz hükümeti, Huawei'nin ülke ağlarına zarar verebileceğini belirtiyor.

İngiltere tarafından 2010 yılında kurulan Huawei Siber Güvenlik Değerlendirme Merkezi (HCSEC) bu yıla ilişkin bir rapor sundu. Denetim kurulunun yıllık raporu, Huawei'nin yazılım mühendisliği süreçleri ve İngiltere telekomünikasyon ağlarına karşı olası risklerle ilgili endişelerin olduğunu söylüyor.

Huawei'den bir yöneticiye, çeşitli düzeydeki hükümet ve telekomünikasyon sektörünün üst düzey temsicilerine sahip olan HCSEC komisyonu, Huawei'nin ürünleri için ikili kod sunulabildiğinden emin olmak istiyor. Çünkü bu tür bir kod ile İngiltere telekomünikasyon sistemlerine saldıracak (veya saldırılara karşı savunmasız bırakabilecek) kötü bir yazılım içermediğinden emin olunabiliyor.

Genel olarak Huawei'nin İngiltere pazarındaki riski devam etmesine rağmen henüz şirket adına olumsuz bir durum olmadığını belirtmek gerek. Zaten HCSEC raporunda yer alan detayda "Huawei'nin ulusal güvenlik ağına karşı yaşanabilecek tüm risklere yeterli ölçüde güvence sağlayabilmesi gerektiği" belirtildi. Yani Çinli şirketin alacağı önlemler, İngiliz hükümetinin yaşadığı güvenlik sorununu ortadan kaldıracaktır.