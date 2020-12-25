İngiltere ile Türkiye Arası Uçuşlar Başladı: THY Duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlar geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlar özel izinli olarak başladı. Türk Hava Yolları tarafından açıklama geldi.

İngiltere'den Türkiye'ye Uçuşlar Özel İzinli Başladı

Türkiye'den İngiltere ve Danimarka'ya uçuşların yapılabileceği ancak Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye istisnalar haricinde uçuş izni verilmeyeceği bilgisi geldi. THY, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti pasaportlular, Türkiye'de oturum izni bulunanlar, devlet yetkilileri ve diplomatik personel; Birleşil Krallık/Danimarka çıkışlı Türkiye varışlı sehayat gerçekleştirebilirler. Türkiye'ye giriş için havalimanına varış akabinde PCR testi yapılması zorunludur. Yapılacak testin ardından, ülkeye giriş yaparak beyan edilen ikamet adresine gidilerek 7 günlük izolasyona girilmesi gerekmektedir. 7. günün sonunda yeniden yapılacak PCR testinin negatif çıkması haline kişisel izolasyon sona erecektir. Pozitif test sonucu alınması halinde filyasyon ekipleri devreye girecek ve durum yakın takibe alınacaktır."

Hollanda Uçuşları da Başladı

Hollanda ile Türkiye arasındaki uçuşlar yeniden başladı.

Neler Olmuştu?

İngiltere'nin güneydoğusunda koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni türü keşfedildi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu aktarılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada "Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." cümlelerine yer verilmişti.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.