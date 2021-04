İngiltere İstihbarat Teşkilatı Twitter'da İş İlanı Açtı

İngiltere istihbarat teşkilatı Twitter'da iş ilanı açtı. Türkçe tweet'leriyle bilinen MI6 şefi Richard Moore, teknoloji alanında çalışacak bir yönetici aradıklarını duyurdu. Twitter'dan duyurulan iş ilanı, sosyal medyanın gündeminde.

Birleşik Krallık'ın dış istihbarat teşkilatı Gizli İstihbarat Servisi (MI6), teknoloji beyni olacak yeni bir "Q" arıyor. Türkçe tweet'ler atmasıyla Türk kullanıcıların yakından tanıdığı MI6 şefi Richard Moore, Twitter'dan yeni bir "Q" aradıklarını söyledi.

James Bond filmleriyle özdeşleşmiş olan Q karakteri, Bond'un teknolojik cihazlardaki en büyük yardımcısı. İstihbarat teşkilatı, teknoloji alanında çalışan kişiler için bu adı benimsiyor.

MI6 şefi açıklamasında, "MI6'in geleceğin operasyonel teknolojisini geliştirmesine yardım ederek ülkenize hizmet etmek istiyorsanız, lütfen bir göz atın." dedi.

As I said in my weekend interview, we’re looking for a new ‘Q’. If you want to serve your country by helping MI6 to develop the operational technology of the future, please take a look - https://t.co/y7ifHaEeDP