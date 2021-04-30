İngiltere İstihbarat Teşkilatı Twitter'da İş İlanı Açtı

İngiltere istihbarat teşkilatı Twitter'da iş ilanı açtı. Türkçe tweet'leriyle bilinen MI6 şefi Richard Moore, teknoloji alanında çalışacak bir yönetici aradıklarını duyurdu. Twitter'dan duyurulan iş ilanı, sosyal medyanın gündeminde.

Birleşik Krallık'ın dış istihbarat teşkilatı Gizli İstihbarat Servisi (MI6), teknoloji beyni olacak yeni bir "Q" arıyor. Türkçe tweet'ler atmasıyla Türk kullanıcıların yakından tanıdığı MI6 şefi Richard Moore, Twitter'dan yeni bir "Q" aradıklarını söyledi.

James Bond filmleriyle özdeşleşmiş olan Q karakteri, Bond'un teknolojik cihazlardaki en büyük yardımcısı. İstihbarat teşkilatı, teknoloji alanında çalışan kişiler için bu adı benimsiyor.

MI6 şefi açıklamasında, "MI6'in geleceğin operasyonel teknolojisini geliştirmesine yardım ederek ülkenize hizmet etmek istiyorsanız, lütfen bir göz atın." dedi.

Q başlığıyla açılan iş ilanı, İngiltere'nin en zorlu düşmanlarına karşı operasyonlar için teknoloji geliştiren ekipleri denetleyecek. Daha resmi olarak, MI6 şefinin vekillerinden biri aranıyor diyebiliriz.

MI6 için aranan Q'nun genel nitelikleri ise şu şekilde açıklanmış:

“MI6'in her zaman bir adım önde olması için en son teknolojide olması gerekiyor. Q olarak, İngiltere'nin en zorlu rakiplerine karşı misyonumuzu mümkün kılmak için teknolojiler yaratan ve benimseyen ekiplerden sorumlusunuz. Yıkıcı teknolojileri fırsatlara dönüştürerek MI6'i dijital inovasyonun öncü noktasına getireceksiniz.

En son dijital, teknoloji veya mühendislik işine liderlik eden deneyime ve dijital dönüşüm ve kültürel değişimi sağlama konusunda bir geçmişe sahip, kıdemli, girişimci bir lider olacaksınız.

İş birliğine dayalı liderlik yaklaşımı ve kapsayıcı yönetim tarzıyla, sektörler arası ağlar ve özel sektör ve kamu sektörlerindeki kıdemli paydaşlarla ilişkiler kuracaksınız. Birleşik Krallık Ulusal Güvenliğine gerçek değer ve fayda sağlama konusunda tutkulu olacaksınız ve dürüstlük, cesaret ve kararlılık göstereceksiniz."