Kritik Açıklama: İngiltere Mutasyonu Orijinalden Daha Ölümcül

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken mutasyon ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonun daha ölümcül olduğu bilgisi geldi. İngiliz hükümetine bağlı NERVTAG açıklama yaptı.

İngiltere Mutasyonu Daha Ölümcül

Sputnik'in aktardığı habere göre, İngiliz hükümetine bağlı Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'nun (NERVTAG) raporuna göre, Londra'nın önde gelen kliniklerinden yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin verileri inceleyen uzmanlar, virüsün yeni türünün yüzde 30-70 daha ölümcül olduğunu tespit etti.

VUI-202012/01 adı verilen türün net göstergelerin belirlenmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu aktarılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada "Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." cümlelerine yer verilmişti.

Türkiye Mutasyonlu Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 hafta önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak."

Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayısının yükseldiği ifade ediliyor. Aşıların mutasyonlu koronavirüse karşı etkili olduğu açıklanmıştı.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtti. Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.