İngiltere'nin Başbakan Adayından Huawei Açıklaması

İngiltere’nin bir sonraki başbakanı olması beklenen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Huawei ile kurulacak ilişkinin ABD de dahil olmak üzere müttefikleriyle olan istihbarat paylaşımını tehlikeye atmaması gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa etmesinin ardından başbakanlık koltuğu için en yakın adaylardan biri olan Boris Johnson, ABD hükümetinin kara listeye aldığı Çinli teknoloji devi Huawei hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bir kampanya etkinliği sırasında konuşan Johnson, “En değerli istihbarat ortaklarımız Beş Göz ile iş birliğini tehlikeye atacak hiçbir hamlede bulunmamalıyız” dedi.

Genellikle FVEY olarak kısaltılan Beş Göz, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD’den oluşan bir istihbarat ittifakı olarak biliniyor. Ayrıca İngiltere ile ortak kültürel ve tarihi bağları paylaşan bu ülkelerin, sinyal istihbaratında ortak işbirliği için bir anlaşma olan çok taraflı UKUSA Anlaşmasına taraf olduklarını da söyleyelim.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, ürünlerinin ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor. Çinli teknoloji devi, ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde Çin hükümeti adına casusluk yapmakla suçlanıyor.

Örneğin; Avustralya, ABD gibi Huawei'in Çin tarafından fiilen kontrol edildiğinden endişe duyduğu için Huawei ve ZTE’yi ülkedeki 5G yatırımlarından men etmişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Çinli teknoloji şirketi Huawei ile ilgili yapılan gizli görüşmeleri sızdırmak suçlaması ile görevinden alınmıştı.