İngiltere’nin Huawei Hakkındaki Kaygılarının Nedeni Belli Oldu

İngiltere’nin Huawei hakkındaki güvenlik endişelerinin asıl nedeni belli oldu. İngiliz yetkililer, Çinli şirketin Wind River'ın gerçek zamanlı işletim sistemi VxWorks yazılımının eski bir sürümünü kullanmasından dolayı endişe duyuyor.

Apple’ı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei, ABD’den sonra İngiltere’de de ‘ulusal güvenlik’ odaklı tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Huawei Siber Güvenlik Değerlendirme Merkezi’nin (HCSEC) bu yıla ilişkin sunduğu raporda, Huawei'nin yazılım mühendisliği süreçleri ve İngiltere telekomünikasyon ağlarına karşı olası risklerle ilgili endişeler dile getirilmişti.

İngilizlerin Huawei odaklı güvenlik riskleri konusunda neden bu kadar hassas davrandığı netlik kazandı. Reuters, Huawei'nin ABD’li şirket Wind River Systems tarafından geliştirilen ve gerçek zamanlı bir işletim sistemi olan VxWorks adlı yazılımın eski bir sürümünü kullanmasından dolayı yetkililerin endişe duyduğunu yazdı. Londra hükümeti, söz konusu yazılımın gelecekte casusluk faaliyetlerine kapı aralayabileceğini öne sürüyor.

Haberde, akıllı telefon devi tarafından kullanılan sürümün 2020 yılına kadar Wind River'dan güvenlik güncellemeleri ve yamaları almayacağını ileri sürülüyor. Reuters ’a konuşan kaynaklar, güvenlik güncellemelerinin sona ermesinin ardından ortaya çok tehlikeli arka kapıların çıkabileceğini ve bunların İngiliz telekom ağlarını siber saldırılara karşı savunmasız bırakabileceğini belirtiyor.

Bir Huawei sözcüsü Reuters ’a verdiği demeçte, İngiliz yetkilileri tarafından dile getirilen her türlü güvenlik endişesinin ele alınacağını ve siber güvenliğin şirketin en önemli önceliği olduğunu söyledi. Mühendislik süreçlerini ve risk yönetim sistemlerini etkin bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan sözcü, güvenlik kaygılarını gidereceklerine dair İngiltere’ye güvence verdiklerini belirtti.