İngiltere Ordusunda 2030’a Kadar 30.000 Robot Olabilir

İngiltere Savunma Kurmay Başkanı Nick Carter, The Guardian’a göre pazar günü verdiği bir röportajda ülkenin silahlı kuvvetlerinin büyük bir kısmının 2030’a doğru robotları da içerebileceğini söyledi. Bu açıklamaya göre İngiltere ordusu 2030’a kadar 30.000 robota sahip olabilir. İngiltere’nin Savunma Bakanlığı robotları beş yıllık bütçe teklifinin önemli bir parçası yapmıştı fakat hükümet buna ilişkin harcamaların konuşulacağı görüşmeleri yeni tip koronavirüs salgınından ötürü ertelemişti.

İngiltere Ordusu Envanterine 30.000 Robot Ekleniyor

Nick Carter, Sky News’e yaptığı açıklamada, “120.000 kişilik bir ordumuz olabileceğinden şüphe duyuyorum, 30.000’i robot olabilir” ifadelerine yer verdi. The Guardian tarafından bildirilen sayıya göre İngiltere ordusunun şu anda 73.870 askeri var.

İngiltere Savunma Kurmay Başkanı, Savunma Bakanlığının uzun vadeli bir yatırıma ihtiyaç duyduğu için uzun vadeli bir bütçe için tartışmaların sürdüğünü belirtti. Bu tür bir yatırımın modernizasyon için çok önemli olduğunu savunan general, hükümetin bakanlığın önerilen bütçesine onay verip vermeyeceği hakkında bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Sky News’e göre hükümet yeni tip koronavirüs nedeniyle yıllık bir harcama bütçesi hazırlıyor. Carter ise müzakerelerin oldukça olumlu bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

İngiltere ordusunun robotlarının tam olarak neye benzeyeceği henüz tam olarak belli değil fakat Guardian bakanlık tarafından hala geliştirilmekte olan bir teknolojisini örnek olarak gösterdi. İ9 drone isimli bu teknoloji, hedefleri tespit edip tanımlamak için yapay zeka kullanan ve insanlar tarafından kontrol edilen bir drone. Bu drone’un bir çift silahı var ancak Savunma Bakanlığının politikasına göre bu silah kendiliğinden ateşlenemiyor. Silahın ateşlenmesi için bir insan tarafından komut verilmesi gerekiyor.

Drone uzaktan çalıştırıldığından ötürü düşmanların kapalı bir alana saldırması durumunda kullanılması amaçlanıyor. Bu operasyon türü en tehlikeli operasyon türlerinden biri olmakla birlikte aynı zamanda en çok kayıpların verildiği operasyon türüdür.

Carter, röportajda yeni bir dünya savaşı riskinin olduğunu ve ülkenin bu riskin bilincinde olması gerektiğini belirtti. Robot kullanmak her ne kadar mantıklı bir hareket gibi görünse de uzun vadede geri dönülmesi mümkün olmayacak bir şekilde korkunç durumlara yol açabilir.