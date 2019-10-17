İngiltere Porno Bloğu Uygulamasını Resmen Rafa Kaldırdı

İngiltere 2015 yılında duyurduğu ve geçen yıl yürürlüğe girmesini planladığı porno bloğu uygulamasını resmi olarak rafa kaldırdı.

Kişisel Veri İhlalinden Endişe Edildi

İngiltere tarafından geçtiğimiz yıllarda duyurulan porno bloğu uygulaması, pornografik içeriklere sahip internet sitelerine giriş yaparken kimlik doğrulaması yapılması gerekliliğini getiriyor. Yapılacak kimlik doğrulaması ile birlikte 18 yaş altındaki kişilerin bu sitelere girişinin engellenmesi planlanıyordu.

Bu programı oldukça ciddi bir şekilde uygulamayı kafasına koyan İngiltere hükümeti, yaş kontrolü gerçekleştirmeyi kabul etmeyen internet sitelerini Birleşik Krallık internet servis sağlayıcılarından engellemiş ya da ödeme hizmetlerine erişimi kaldırmıştı.

Ancak porno bloğu uygulaması pratik ve teknik zorluklar ile karşılaştı. Gizlilik dernekleri tarafından yapılan açıklamalar, kullanıcıların trafik verilerinin kimlik bilgileri ile eşleştirilmesinin doğru olmadığını söylemiş ve bu uygulamanın pratiğe geçmemesini istemişti. Bu verilerin bilgisayar korsanlarının eline geçebileceğini düşünen gizlilik derneklerinin protestosunu ciddiye alan hükümet, uygulamayı rafa kaldırdı.

Çocuk yaştaki kişileri yetişkinlere yönelik içeriklerden uzak tutmak için iyi bir fikir olsa da, aşırı derecede karmaşık olan bu sistemin özel etkinlikleri bilgisayar korsanlarına sunma tehlikesi de bulunuyordu.