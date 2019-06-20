İngiltere, Porno Sitelerine Gelecek Yaş Sınırı Uygulamasını Erteledi

Birleşik Krallık’ta porno sitelerine girecek kişilerin en az 18 yaşında olduklarını ispatlamalarını öngören yasanın altı ay daha ertlendiği açıklandı.

İngiltere'de porno sitelerine yaş sınırı uygulanması hakkındaki mevzuat, Dijital Ekonomi Yasası'nın bir parçası olarak 2017 yılında yürürlüğe girmişti. Başlangıçta Nisan 2018’de uygulanmasına karar verilen düzenleme, 15 Temmuz 2019’a ertelenmişti.

Yeni kurallar, porno sitelerinin, kullanıcılarının 18 yaşın üzerinde olduğunu doğrulayan sistemler kullanmasını zorunlu kılıyor. Aksi takdirde, yetişkin içerik üreten internet siteleri Birleşik Krallık’ta erişime kapatılacak.

Kısacası söz konusu uygulama, çevrimiçi porno izlemek isteyen herkesin 18 yaşından büyük olduklarını kanıtlaması gerektiği anlamına geliyor. Böylece internetin çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Araştırmalar, ülkedeki 11-16 yaş arasındaki çocukların yüzde 48’inin porno izlediğini gösteriyor.

Düzenleme, yaş doğrulamalarının nasıl uygulanacağını belirleme noktasında internet sitelerini özgür bırakıyor. Önerilen çözümler arasında, kullanıcıların yükleyecekleri fotoğraflar üzerinden yaşlarını biyometrik olarak tahmin eden bazı yüz tanıma sistemleri bulunuyor.

Fakat böylesine bir sistemin internet sitelerine yerleştirilmesinin güvenlik sorunları çıkarabileceğinden endişe ediliyor. Çünkü kullanıcıların cinsel tercihlerinin izledikleri içerik ile bağlantılı olabileceği ve fişlemelerin yapılmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Devlet Sekreteri olarak görev yapan İngiliz politikacı Jeremy Wright, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, düzenlemenin ertlenmesinden dolayı özür dilese de, söz konusu yasada herhangi bir değişikliğin yapılmayacağını söyledi.

“Çevrimiçi pornografi için yaş doğrulaması yapılması ebeveynler ve çocukları için doğru bir adım olacak” diyen Wright, internetin çocukların için daha güvenli bir yere haline gelmesi için söz konusu uygulamanın gerekli olduğunu belirtti.