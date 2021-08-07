İngiltere'den Rusya'ya Uçan Yarasayı Bir Kedi Öldürdü

İngiltere'den Rusya'ya giden yarasayı kedi öldürdü. Sadece 8 gram ağırlığındaki minik yarasa, bir kedi tarafından öldürülmeden önce Londra'dan Rusya'ya 1.254 mil (2.018 km) rekor kırarak uçmayı başardı.

Uzun yolculuğunun ardından Nathusius's pipistrelle türünde dişi bir yarasa, kedi tarafından saldırıya uğradı. Rusya'nın Pskov bölgesindeki küçük Molgino köyünde yaşayan Rus vatandaş Svetlana Lapina tarafından yaralı olarak bulundu. Rus yarasa rehabilitasyon grubu tarafından tedavi edildi, ancak birkaç gün sonra öldüğü doğrulandı.

Nathusius's pipistrelle türündeki yarasanın bir insan başparmağından daha küçük olduğu ve kanadında Londra Hayvanat Bahçesi yüzüğüne sahip olduğu aktarıldı.

2016 yılında Londra yakınlarındaki Bedfont Lakes Country Park'tan minik hayvanı uçuran yarasa koleksiyoncusu Brian Briggs, şimdiye kadar seyahat etmesinin çok heyecan verici olduğunu ancak sonunun böyle bitmesine üzüldüğünü söyledi.

"Bu olağanüstü hayvanları korumak ve büyüleyici yaşamları hakkında daha fazla bilgi edinmek için uluslararası koruma çalışmalarına katkıda bulunabilmek harika." ifadelerini kullanan Briggs, yarasanın yıllardır kayıp olduğunu düşündüğünü ifade etti.

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The Nathusius’ pipistrelle is 1 of Britains 17 breeding bat species and the largest and rarest of our 3 pipistrelle species. It only weighs around 8g and it's a migratory species! pic.twitter.com/wOU2ethpmm — Bat Conservation Trust (@_BCT_) August 6, 2021

İngiltere'den Rusya'ya giden yarasayı kedi öldürdü

Bu seyahat, bir yarasa tarafından dünya çapında kaydedilen en uzun yolculuklardan biri. Aynı zamanda batıdan doğuya bu şekilde kaydedilen tek uzun mesafe hareketi olduğuna inanılıyor. Özellikle bir insan başparmağından daha küçük bir yarasanın bu seyahatte başarılı olması ise bilim dünyasını şaşırtmış durumda.

Yarasa Koruma Vakfında Koruma Hizmetleri Başkanı Lisa Worledge şunları söyledi: "Bu dikkate değer bir yolculuk ve İngiltere'den Avrupa'daki herhangi bir yarasa hakkında bildiğimiz en uzun yolculuk. Yolculuğu, heyecan verici bir bilimsel bulgu ve yarasa göçü bulmacasının başka bir parçası."

Bu başarının zirvesinde Avrupa'da yalnızca bir yarasa daha var: 2019'da Letonya'dan İspanya'ya 2222 km göç eden bir Nathusius's pipistrelle.

Hem İngiltere hem de Rusya'daki yarasa uzmanları, Nathusius'un iklim değişikliğiyle bağlantılı olan menzil genişlemesiyle ilgileniyor. Bu etkileri ve daha sıcak bir iklimin türler üzerindeki gelecekteki etkisini tam olarak anlamak için daha fazla bilgi gerekli olacak.

Üreme, dağıtım ve göç davranışlarına ışık tutmak için 2014 yılında başlatılan Nathusius's Pipistrelle Projesi'nden bu yana Birleşik Krallık'ta 2600'den fazla Nathusius pipistrelle kaydedildi. Yarasa kolonileri İngiltere'nin Kent, Northumberland, Surrey ve Greater London bölgelerinde tespit edildi.