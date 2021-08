İngiltere'den Rusya'ya Uçan Yarasayı Bir Kedi Öldürdü

İngiltere'den Rusya'ya giden yarasayı kedi öldürdü. Sadece 8 gram ağırlığındaki minik yarasa, bir kedi tarafından öldürülmeden önce Londra'dan Rusya'ya 1.254 mil (2.018 km) rekor kırarak uçmayı başardı.

Uzun yolculuğunun ardından Nathusius's pipistrelle türünde dişi bir yarasa, kedi tarafından saldırıya uğradı. Rusya'nın Pskov bölgesindeki küçük Molgino köyünde yaşayan Rus vatandaş Svetlana Lapina tarafından yaralı olarak bulundu. Rus yarasa rehabilitasyon grubu tarafından tedavi edildi, ancak birkaç gün sonra öldüğü doğrulandı.

Nathusius's pipistrelle türündeki yarasanın bir insan başparmağından daha küçük olduğu ve kanadında Londra Hayvanat Bahçesi yüzüğüne sahip olduğu aktarıldı.

2016 yılında Londra yakınlarındaki Bedfont Lakes Country Park'tan minik hayvanı uçuran yarasa koleksiyoncusu Brian Briggs, şimdiye kadar seyahat etmesinin çok heyecan verici olduğunu ancak sonunun böyle bitmesine üzüldüğünü söyledi.

"Bu olağanüstü hayvanları korumak ve büyüleyici yaşamları hakkında daha fazla bilgi edinmek için uluslararası koruma çalışmalarına katkıda bulunabilmek harika." ifadelerini kullanan Briggs, yarasanın yıllardır kayıp olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Help us find out more about the Nathusius’ pipistrelle and donate today- https://t.co/BPWMi9UU8f .

The Nathusius’ pipistrelle is 1 of Britains 17 breeding bat species and the largest and rarest of our 3 pipistrelle species. It only weighs around 8g and it's a migratory species! pic.twitter.com/wOU2ethpmm