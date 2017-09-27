İngiltere, Teknoloji Mağdurları İçin Robot Vergisi Toplayacak

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden biri olan Daily Telegraph, İngiliz İşçi Partisi'nin "robot vergisi" getirmek istediğini yazdı.

Bu vergilendirme sisteminden elde edilecek gelir, teknolojik gelişmeler sebebiyle işlerini kaybedenler için eğitimde kullanılacak.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn yaptığı açıklamada, "Son derece gelişmiş teknolojileri kullanarak inanılmaz paralar kazanan açgözlü şirketlerin karlarından pay almak hakkımız" diyerek, bu yöntemin gayet adil olduğunu savunuyor. Bu demeciyle mecliste bir tartışma yatan Corbyn'e İngiltere Muhafazakar Parti sözcüleri, "Teknolojik gelişmeleri vergilendirmek bir çılgınlık olur" şeklinde itiraz ederek cevap verdiler.

İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, daha önce de Google, Amazon ve Facebook gibi yeni teknolojiler geliştirip milyarlarca dolar kazanan şirketlerin karlarını toplumla paylaşması gerektiğini söylemişti.

Corbyn'e göre artan teknolojik gelişmeler toplumda hatırı sayılır derecede işsizlik sorunu yaratıyorlar. Bunun karşılanması için eğitimlerin yine teknolojiye yönelmesi gerekiyor. Bu sayede teknoloji ve otomasyon yüzünden işsiz kalanlara verilecek olan eğitimlerin bedelleri, sözü edilen vergilerden karşılanabiliyor olacak.