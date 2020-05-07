İngiltere Tıbbı Malzeme Yardımını İade Ediyor: 'Uygun Değil'

Türkiye yeni tip koronavirüs ile mücadele noktasında tıbbi malzeme yetersizliği yaşayan İngiltere'ye içerisinde maske, gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafet yer alan büyük bir yardım paketi göndermişti. İngiltere tıbbi malzeme yardımının bir kısmını kendi standartlarına uymadığı gerekçesi ile iade etmeye hazırlanıyor.

İngiltere Tıbbi Malzeme Yardımını İade mi Edecek?

The Guardian tarafından yapılan habere göre ülkemizden gönderilen yaklaşık 400,000 adet koruyucu önlüğün tamamı, ülkenin kendi standartlarına göre yetersiz kaldığı için iade edilecek. Haberin devamında söz konusu malzemelerin ülkenin sağlık sistemine uygunluk göstermediği belirtildi.

Ülkeye gönderimi sağlanan koruyucu önlükler salgının başından bu yana ülkemizdeki doktorlar tarafından kullanılan koruyucu önlükler ile aynı.

Neler Olmuştu?

Salgının en yoğun yaşandığı ülkelerden birisi olan İngiltere'de sağlık çalışanları birkaç günlük tıbbi malzeme stoğu ile baş başa kalmış ve tıbbi malzemeler tükenme noktasına gelmişti. Bu noktada ülkemizle iletişime geçen İngiliz hükümeti, koruyucu malzemelerin ihracatında uygulanan yasakların gevşetilmesini istemişti.

Birkaç gün süren gecikmenin ardından tıbbi malzemeleri içeren kargo uçağı ülkemizden kalkış göstermiş ve bu sürede yaşanan gelişmeler her iki ülkenin manşetlerinde yer almıştı. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.