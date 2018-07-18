İngiltere Yeni Bir Uzay Üssü Kuruyor

İngiltere Uzay Ajansı (UK Space Agency), İskoçya’da bir uzay üssü kurulması için Lockheed Martin şirketi ile anlaştı. İngiltere hükümeti fırlatma üssü için Lockheed Martin'e 23,5 milyon sterlin ödeyecek.

İngiltere Uzay Ajansının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sutherland'daki The A'Mhoine yarımadasında bir uzay üssü kurulacak. Uzay, havacılık ve savunma alanlarında uzman olan Amerikalı şirket Lockheed Martin’in, belirlenen alana dikey fırlatma operasyonları için bir tesis kuracağı belirtildi.

Amerikalı şirketin anlaşma kapsamında, İngiltere’nin Berkshire bölgesindeki Reading kasabasında bir inovatif teknoloji merkezi kuracağı da açıklandı. İngiltere’nin her iki proje için Lockheed Martin’e toplam 23,5 milyon sterlin ödeme yapacağı ifade edildi. Ayrıca İngiliz hükümetinin modern endüstriyel stratejisi kapsamında Orbex isimli şirketten, Sutherland’de kurulacak yeni uzay üssünden fırlatılmak üzere yeni bir roket geliştirmesi istendi. Geliştirilecek yeni roket için Orbex’e 5,5 milyon sterlin ödeme yapılacağı belirtildi.

Uzay üssünün hizmete girmesinin hemen ardından, “Prime” adı verilen fırlatma araçları yardımıyla küçük çaplı uyduların Dünya’nın yörüngesine yerleştirilmesi planlanıyor. Tüm bu çalışmalar sırasında yenilenebilir bir yakıt olan bio-propanın kullanılması ve bu sayede hidrokarbon yakıtlara kıyasla karbon salınımının %90 oranında azaltılması amaçlanıyor.

The A'Mhoine'daki uzay üssünün 2020 yılında tamamlanması ve aynı yıl içerisinde ilk roketini fırlatması hedefleniyor.