İngiltere Zararlı İçerik Barındıran Sitelere Ceza Kesecek

Vatandaşlarına daha güvenli internet ortamı sunmak isteyen İngiltere tüketici hakları kuruluşları, artık web sitelerine ceza kesebilecek. İçerisinde zararlı içerik barındıran web sitesinin türü ne olursa olsun ceza programına dahil edilecek.

Hazırlanan düzenleme kapsamında zararlı içeriklerin kullanıcılardan uzaklaştırılmasını amaçlayan İngiltere, ceza düzenlemesini parlamentoda oylayacak. Sosyal medya veya diğer web siteleri, kötü ve zararlı sayılabilecek paylaşım, fotoğraf ve görüntüleri sitede barındırmaya devam ederse İngiltere yönetiminden ceza alabilecek.

Ceza olarak hem maddi hem de çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini belirten düzenleme programının temel amacı, interneti daha bilinçli bir ortam haline getirmek. Özellikle sosyal medyayı düzenlemek isteyen İngiltere tüketici hakları kuruluşları, şiddet içerikli mesaj, video ve paylaşımların sınırlandırılmasını istiyor.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Yeni Zelanda'daki cami katliamının Facebook'tan canlı yayınlamasıyla birlikte sosyal medya güvenliği bir kez daha gündeme gelmişti. Bu olaydan sonra web sitelerine yönelik cezalandırmanın doğru olacağını düşünen İngiltere Parlamentosu, platformların kapanmasının dahi söz konusu olabileceğini söylüyor.